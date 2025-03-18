(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Çiftçi, "İktidar hayatı hedef aldığında, hayat iktidara direniş olur" dedi.
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline kararı verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, üniversitenin bu kararına sosyal medya hesabından, "İktidar hayatı hedef aldığında, hayat iktidara direniş olur" dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP'den İmamoğlu'nun Diploması İptaline Tepki - Son Dakika
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