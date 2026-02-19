CHP'den Milletvekillerinin Ekrem İmamoğlu ile Görüştürülmemesine Tepki: "Böyle Bir Sistematiği Asla Kabul Etmeyiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Milletvekillerinin Ekrem İmamoğlu ile Görüştürülmemesine Tepki: "Böyle Bir Sistematiği Asla Kabul Etmeyiz"

19.02.2026 16:07  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP kurmayları, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu göreve gelmesinin ardından bu hafta boyunca CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Silivri Cezaevi'nde görüşmek için izin talep eden CHP milletvekillerine izin verilmemesini tüm yönleriyle değerlendirdiklerine dikkati çekerek, "Sayın İmamoğlu’nu milletvekilleriyle görüştürmeme gibi bir sistematiği asla kabul etmeyiz” dedi.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP kurmayları, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu göreve gelmesinin ardından bu hafta boyunca CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Silivri Cezaevi'nde görüşmek için izin talep eden CHP milletvekillerine izin verilmemesini tüm yönleriyle değerlendirdiklerine dikkati çekerek, "Sayın İmamoğlu'nu milletvekilleriyle görüştürmeme gibi bir sistematiği asla kabul etmeyiz" dedi.

CHP'li kurmaylar, CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hafta başından beri partililerle görüştürülmemesine ilişkin olarak ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Kurmaylar, şöyle konuştu:

"Cezaevinde görüşmelere ilişkin yaşanan aksaklığın kaynağını tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. Bu durum, geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen yer değişikliklerinden mi kaynaklanıyor, yoksa bilinçli ve yönlendirici bir uygulamanın parçası mı, bu sorunun yanıtı üzerinde titizlikle duruyoruz. Adalet Bakanı'nın geçtiğimiz cuma günü katıldığı canlı yayında dile getirdiği ifadeler de bu tabloya ayrı bir anlam kazandırıyor. Kendisi söz konusu yayında avukat–müvekkil görüşmelerine ilişkin açık biçimde mevzuatla örtüşmeyen bir beyan ortaya koymuştu. Bu açıklamalar, cezaevi uygulamalarının keyfileşmesine kapı aralayabilecek nitelikte olduğundan tarafımızca dikkatle not edilmiştir. Sayın İmamoğlu'nu milletvekilleriyle görüştürmeme gibi bir sistematiği ise asla kabul etmeyiz."

Kurmaylar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İmamoğlu'nu bu hafta ziyaret etmemesine ilişkin bir soru üzerine, Özel'in bu haftaki sıkışık programı nedeniyle İmamoğlu ile görüşmek için bir izin başvurusu yapmadığını belirtti.

Kaynak: ANKA

Silivri Cezaevi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Akın Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Milletvekillerinin Ekrem İmamoğlu ile Görüştürülmemesine Tepki: 'Böyle Bir Sistematiği Asla Kabul Etmeyiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Dikeç’in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyat listesi Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama

18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
17:32
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 18:22:49. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Milletvekillerinin Ekrem İmamoğlu ile Görüştürülmemesine Tepki: "Böyle Bir Sistematiği Asla Kabul Etmeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.