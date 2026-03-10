CHP'den S-400 Eleştirisi - Son Dakika
CHP'den S-400 Eleştirisi

10.03.2026 13:19
CHP'li Bağcıoğlu, S-400 sisteminin tedarikinin milli güvenliğe zarar verdiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Malatya'ya Patriot sistemi konuşlandırıldığı yönündeki açıklamasına ilişkin "Yüksek yoğunluklu kriz ortamında bile, siyasi mülahaza veya teknik yetersizlik nedeniyle harekata hazır olduğu bildirilmesine rağmen S-400 hava savunma sisteminin konuşlandırılmaması, tedarik kararının ne kadar yanlış olduğunu teyit etmiştir. S-400 tedarikinin milli güvenliğimize verdiği hasarın siyasi sorumluluğu alınmalıdır. Harekat ihtiyaçları siyasi saiklerle değil, 'harekat ihtiyaç makamları' tarafından belirlenmelidir" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından MSB'nin Patriot sistemi açıklamasını ekleyerek şu paylaşımı yaptı:

"Yüksek yoğunluklu kriz ortamında bile, siyasi mülahaza veya teknik yetersizlik nedeniyle harekata hazır olduğu bildirilmesine rağmen S-400 hava savunma sisteminin konuşlandırılmaması, tedarik kararının ne kadar yanlış olduğunu teyit etmiştir. S-400 tedarikinin milli güvenliğimize verdiği hasarın siyasi sorumluluğu alınmalıdır. Harekat ihtiyaçları siyasi saiklerle değil, 'harekat ihtiyaç makamları' tarafından belirlenmelidir."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel

