CHP'den Tarım Kredi Kooperatifi Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'den Tarım Kredi Kooperatifi Eleştirisi

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Erhan Adem, 2 milyar TL'nin çiftçiden marketlere aktarılmasına karşı çıkarak eleştirilerde bulundu.

13.11.2024 16:33
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nda 2 milyar TL sermaye artırımı için başvuruda bulundu. Bu para Tarım Kredi Kooparatifleri Birliğinden karşılanacak. Yani bu para çiftçinin kullanması gereken bir para. Niçin marketlere aktarılacak 2 milyar TL? Çiftçinin hangi ürününde destek verdiniz, çiftçiye ne zaman destek verdiniz de çiftçinin kullanacağı 2 milyar TL'yi marketlerde, zarar eden marketlerde kullanacaksınız? Bu parayı kabul etmiyoruz. Böyle bir sermaye artırımı kesinlikle kabul olunmaz. Normal şartlarda çiftçinin kullanacağı parayı çiftçiye verin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı açıklamada, "Çiftçinin üretim sermayesi marketlere aktarılıyor" dedi. Adem'in açıklaması şöyle:

"Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nda 2 milyar TL sermaye artırımı için başvuruda bulundu. Bu para Tarım Kredi Kooparatifleri Birliğinden karşılanacak. Yani bu para çiftçinin kullanması gereken bir para. Niçin marketlere aktarılacak 2 milyar TL? Çiftçinin hangi ürününde destek verdiniz, çiftçiye ne zaman destek verdiniz de çiftçinin kullanacağı 2 milyar TL'yi marketlerde, zarar eden marketlerde kullanacaksınız? Ayrıca vatandaşa bu gıda enflasyonunda nasıl bir etki sağladınız da marketlerde bu parayı kullanacaksınız? Bu para tabelaların değişmesinde kullanılacaktır bir paradır? 500 milyon TL tabela değişiminde 2 bin 500 tane marketin tabela değişiminde kullanılacak ve ayrıca iç dizaynı ve personelin giysilerin düzenlenmesinde kullanılacak para. Bu parayı kabul etmiyoruz. Böyle bir sermaye artırımı kesinlikle kabul olunmaz. Normal şartlarda çiftçinin kullanacağı parayı çiftçiye verin."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Tarım Kredi Kooperatifi Eleştirisi - Son Dakika

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