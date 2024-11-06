CHP\'den Vali Gül ile Görüşme

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İSTANBUL Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta, Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu CHP'li heyetle görüştü.

Esenyurt Kaymakamlığı'ndaki görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın yanı sıra İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, "Belediye meclis üyelerimizin Cumhuriyet Halk Partisi grup salonuna girmesini talep ediyoruz. Orada denetleme görevini yerine getirmesini talep ediyoruz ve her sabah saat 10.00'da buraya gelip saat 11.00'de basın açıklaması yapan milletvekillerimizin de grup odasında meclis üyelerimizi ziyaret etmesini talep ediyoruz. Taleplerimizi ilettik. Sayın Vali süreci kendi içerisinde değerlendirecek. Şu anda bir ortak paydada buluşamadık" dedi.