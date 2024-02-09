CHP Genel Başkanı Özgür Özel, \'Dijital Demokratik Katılım\' uygulamasını tanıttı

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Özel, partisinin 'Dijital Demokratik Katılım' uygulamasını tanıttı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililerin görüş ve önerilerini üst birimlere iletebilecekleri 'Dijital Demokratik Katılım' uygulamasını tanıttı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile partinin 'Dijital Demokratik Katılım' uygulamasını tanıttı. Özel, partililerin görüş ve önerilerinin, geliştirilen mobil uygulama üzerinden ilgili birimlere kolaylıkla iletilebileceğini kaydetti. Özel, "Bundan sonraki süreçler daha şeffaf, daha açık, daha katılımcı ve daha demokratik olacak. Kamuoyunda çokça konuşulan, hatta belki tartışılan bazı kararlarımızı almadan önce ya da geçmişte aldığımız bazı kararları değerlendirme ihtiyacı doğduğunda size başvuracağız. Bu yüzden ne kadar önce bu programı indirir, kurar ve kullanmaya hazır olursanız bizim için de partimiz için de çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Özel, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Üyelerimizin kurultaya, kurultayımızın Parti Meclisi'ne, Parti Meclisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'na görüş bildirebildiği ya da Genel Başkan'ın doğrudan, üyeden ya da bu kurulların herhangi birinden görüşlerini sorduğu bir nevi dijital anket. Belli bir süre veriyoruz, o süre içinde sorduğumuz soruyu cevaplıyorsunuz. Bunun raporları önümüze geliyor. Örneğin Parti Meclisi'nde önemli bir kararı tartışmadan önce, 'Bu konuda bütün üyelerimiz ne düşünüyor' ya da 'Bu konuda kurultay delegeleri ne düşünüyor? İl başkanlarımızın bu konudaki fikri nedir' bunu ekrana yansıtıp sizin görüşlerinizi görüp ondan sonra tartışmaya başlayabiliriz. Sadece kadın üyelerimizin fikirlerini merak edebiliriz. Bunların hepsine olanak sağlayacak son derece etkileşimli, son derece esnek ve son derece teknolojiye dayalı ama örgütü önemseyen, örgütün her an fikirlerini almamıza olanak sağlayan bir uygulama bu."