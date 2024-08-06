CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı: Çiğ süt fiyatları düzenlenmeli - Son Dakika
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CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı: Çiğ süt fiyatları düzenlenmeli

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, çiğ süt fiyatlarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Balkanlı, Hayvancılık Destekleri Programı'nda çiğ süt desteğiyle ilgili eksiklikler olduğunu savundu.

06.08.2024 15:14
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CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, çiğ süt fiyatlarının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

CHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Balkanlı, yürürlüğe konulan Hayvancılık Destekleri Programı'nda hayvancılığın temel sorunlarına duyarsız kalındığını savundu.

Programda çiğ süt desteğiyle ilgili eksikliklerin olduğunu belirten Balkanlı, "Hayvancılık sektöründe üreticilerimizin en büyük sorunlarından biri olan çiğ süt fiyatlarının düzenlenmesi üreticiyi ayakta tutmak adına acil bir ihtiyaçtır. Bu desteğin ertelenmesi kabul edilemez bir durumdur." dedi.

Tekin'den, Akın ve belediye meclis üyelerine teşekkür

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Edirne ile İsrail'in Bat-Yam Belediyesi arasındaki "Kardeş Şehir Anlaşması"nın iptal edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

İsrail'in yaptığı katliama Edirne'de sessiz ve tepkisiz kalınmadığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Uluslararası suç işleyen, soykırım yapan ve dünyayı ateşe vermeyi planlayan İsrail'e karşı bir tepki olarak Kardeş Şehir Anlaşması'nın feshedilmesi doğru bir karar olmuştur. Hemşerilerimizin talebi de bu yöndeydi. Talebimizin kabul görmüş olması da ayrıca bizi sevindiren bir husus olmuştur.

Belediye Başkanımızı ve anlaşmanın feshi için oy veren belediye meclis üyelerimizi tebrik ediyoruz. İzmir, Adana, Antalya ve Bursa belediyelerinin de İsrail ile yaptıkları kardeş şehir anlaşmalarını feshetmeleri gerektiğini belirtmem gerekir."

Jandarma vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor

Edirne'de jandarma ekipleri köylerde yaşayan vatandaşları bilgilendiriyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Enez ilçesine bağlı Sütçüler köyündeki vatandaşları dolandırıcılık, av tüfeği silah ruhsatlarının yenilenmesi ve düğün ile nişan merasimlerinde silah ve havai fişek atılmaması konularında bilgilendirdi.

Kaynak: AA

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