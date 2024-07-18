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CHP Eğitim Maratonu Başladı

CHP Eğitim Maratonu Başladı

CHP tarafından düzenlenen Eğitim Maratonu, eğitim alanındaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla Anıt Park'ta başladı. Maratonda 100'ün üzerinde eğitim başlığı ele alınacak ve birçok konuşmacı sunum yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da maratonda yer alacak.

18.07.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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(ANKARA) - CHP, tarafından eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere Anıt Park'ta halka açık olarak düzenlenen 24 saat sürecek Eğitim Maratonu başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açış konuşması ile başlayan Eğitim Maratonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın eğitimin içinde bulunduğu durum ve etkinliğe dair bilgileri paylaşılacağı bir konuşma yapacak.

100'ün üzerinde eğitim başlığı ele alınacak

Eğitim Maratonu'nda; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Erken Çocukluk Eğitimi, Temel Eğitim ve Ortaöğretim, Eğitim Ortamlarının Niteliği, Mesleki Eğitim ve MESEM, Yerel Yönetimler ve Eğitim, Cumhuriyet Aydınlanması ve Eğitim, Öğretmen Yetiştirme - Atanmayan Öğretmenler ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu, Öğretmenlerin Durumu, Laik ve Bilimsel Eğitim, Nitelikli Kamusal Eğitim, Eğitim Ekonomisi, Yükseköğretim Sistemi, Akademik Özgürlükler ve Akademisyenlerin Durumu, Üniversite Öğrencilerinin Durumu, Eğitim – Hukuk ve İdari Yapılanma, Afetler Ülkesinde Eğitim, Sınav Odaklı Eğitim ve Ölçme Değerlendirme, Teknoloji Çağında Eğitim, Kapsayıcı Eğitim ve Özel Eğitim, Çocuk Hakları ve Çocuğun İyi Olma Hali olarak belirlenen 21 ana başlıkta, 100'ün üzerinde eğitim konusu ele alınacak.

Maraton, sunumlarla devam edecek

Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri, akademisyenler, uzmanlar, eğitim sendikaları genel başkan ve yöneticileri, araştırmacı ve yazarlar, düşünce kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile siyasetçilerden oluşan 100'den fazla konuşmacı ilgili konularda sunumlar yapacak.

İmamoğlu, Yavaş ve Tugay da maratonda yer alacak

CHP'nin 13 Genel Başkan Yardımcısı; 2 Parti Meclisi üyesi; 20'den fazla konu uzmanı ve deprem bölgesi milletvekili; aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve başarılı eğitim uygulamaları örnekleri olan 5 ilçe belediye başkanın da olduğu siyasetçiler de gün boyunca farklı konu başlıklarında sunum yapacak.

Eğitim Maratonu, 19 Temmuz Cuma günü sabah saat 10.00'da sona erecek. Etkinliğin tamamlanmasının ardından CHP il ve ilçe örgütleri tüm il ve ilçelerde basın açıklaması gerçekleştirecek.

Kaynak: ANKA

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