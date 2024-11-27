CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı 1 Aralık\'ta

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(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları'nın 17'nci Olağan Kurultayı, 1 Aralık Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Genel Başkanlık için şu ana kadar sadece PM üyesi Cem Aydın adaylığını açıkladı.

CHP Gençlik Kolları, yeni genel başkanını seçmeye hazırlanıyor. Gençlik Kolları'nın 17'nci Olağan Kurultayı, 1 Aralık Pazar günü, saat 10.00'da, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

Kurultay programı, başkanlık kurulu seçiminin ardından Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in açış konuşmasıyla başlayacak. Killik'in ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salona hitap edecek. Ardından delege ve adaylık konuşmaları yapılacak. Son olarak CHP'nin 31'inci Gençlik Kolları Genel Başkanı ile MYK asil ve yedek üyelerinin seçimi yapılacak. Kurultayda şu ana kadar adaylığı açıklayan tek isim, 20 Kasım'da, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasıyla adaylığını ilan eden PM üyesi Cem Aydın.

28 Ekim günü eski CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt, basın toplantısıyla Genel Başkan adaylığını açıklamıştı. Ancak Bozkurt, 11 Kasım'da Cem Aydın lehine adaylıktan çekilmişti. Mevcut Genel Başkan Gençosman Killik, tüzükteki yaş sınırlaması nedeniyle tekrar aday olamayacak.