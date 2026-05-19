CHP Gençlik Kolları'ndan 19 Mayıs Yürüyüşü

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: GENCER KETEN

(İSTANBUL) - CHP İstanbul Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kadıköy'de kortej yürüyüşü düzenledi. İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, "Gençliğin başına sardıkları kaygıyı, yokluğu, yoksulluğu böyle yeneceğiz ve sorumluluğumuzun farkındayız" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurdun her yerinde coşkuyla kutlanıyor. CHP İstanbul Gençlik Kolları da Kadıköy'deki Mehmet Ayvalıtaş Parkı'ndan başlayarak Atatürk Anıtı önüne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

"Gençlik değiştirecek" ve "Sömürü, işgal, istila varsa 'Ya istiklal ya ölüm' diyenler de vardı, varlar, var olacaklar" yazılı pankart açılan eylemde "Gençlik teslim olmaz, seni teslim etmez. Cumhurbaşkanısın İmamoğlu", "22 sene başa oldu bela. Yeter artık Tayyip. Hükümet istifa" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı. Yürüyüşe CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı."

Yürüyüşün sonunda açıklama yapan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, CHP üzerinden demokrasiye el uzatıldığını belirterek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu üzerinden milletin iradesine, sandığa, milletin egemenliğine el uzatılıyor. Gençliği merkezine alarak, karar verici mekanizmalarına koyarak partimizi birinci parti yapan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i hedef alıyorlar. Millete yoksulluğu, güvencesizliği, umutsuzluğu layık görüyorlar. Karşılarında yine gençler var. Nice kahramanın kanıyla kazanılmış, nice feryatla vatan olmuş topraklarımızda adalet, hürriyet ve demokrasi mücadelesini hep birlikte veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Umudumuzu hiç ama hiç yitirmedik. Çünkü 107 yıl önce Galata'dan kalkan o gemi, millet iradesinin karşısında hiçbir ordunun duramayacağını gösterdi. Umutsuz durumlar olmadığını, umutsuz insanlar olduğunu, bizim asla ama asla umudumuzu kaybetmeyeceğimizi gösterdi. Cumhuriyet, zulme ve işgale başkaldırabilen cesur yüreklerin omuzlarında yükseldi. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmayı; çağdaş, üretken ve hür bir devlet olmayı ilke edindi. Böyle güçlendi."

"CHP, YENİ BİR HİKAYE YAZIYOR"

Bugün ise karşımızda gericiliği, çürümeyi, sömürüyü merkeze almış bir anlayış var. Geçmişte bir gemiye atlayıp İngiltere'ye kaçanları, Ali Cengiz oyunlarıyla bağımsızlık mücadelesine ket vuranları temsil ediyorlar. Yani saltanat peşinde koşarken milletin iradesine yenilenleri temsil ediyorlar. CHP ise milletin safında, gençlerin safında yeni bir hikaye yazıyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını halkın yüzyılı yapmak üzere mücadele veriyor. Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde partimiz gençlik için yepyeni bir Türkiye tarif ediyor. Bu dönemde gençler, eğitim borçlarıyla boğuşmayacak. Eğitimini tamamlayan gençler, hayata bir çuval borçla başlamayacak. Yıllarca verilen emekler mülakat tiyatrosuyla çöpe atılmayacak. Çağımızın temel ihtiyacı haline dönüşmüş araçlardan, hizmetlerden vergi alınmayacak. Dünyada viral olan sayısız hizmet, sayısız servis Türkiye'de yasak olmayacak. Pasaportumuz itibar kazanacak. Çünkü bu vatanın evlatları yasağı, yokluğu, zorluğu değil; özgürce nefes almayı hak ediyor.

"ÇALIŞKAN OLACAĞIZ"

Çalışkan olacağız. Ne yapacaksak, nerede yapacaksak en iyisini yapacağız. Her neredeysek en çok biz çalışacağız. Bu zihniyeti ancak böyle yeneceğiz. Gençliğin başına sardıkları kaygıyı, yokluğu, yoksulluğu böyle yeneceğiz ve sorumluluğumuzun farkındayız. Rehberimiz olan Gençliğe Hitabe ile sözlerime son vermek istiyorum. 'Ey Türk gençliği. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir'. Bu vesileyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."