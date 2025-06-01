CHP Gençlik Kolları'ndan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Yürüyüşü - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları'ndan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Yürüyüşü

01.06.2025 18:25  Güncelleme: 23:11
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CHP Gençlik Kolları, Antalya'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi öncesinde yürüyüş düzenleyerek 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' ve 'Hak hukuk adalet' sloganları attı. Yürüyüşte üniversite öğrencileri ve partinin genç üyeleri coşkulu bir şekilde katıldı.

Haber: Fatoş SUNAR Kamera: Tunahan GÜLER

(ANTALYA)- CHP Gençlik Kolları, Antalya'da gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi yürüyüş gerçekleştirdi. Üniversite öğrencilerinin de kepleriyle katıldığı mitingde "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Hak hukuk adalet" ve " Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.

CHP'nin Antalya'da yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde CHP Gençlik Kolları, "Cumahurbaşkanı İmamoğlu" sloganıyla Sakarya Parkı'ndan mitingin yapılacağı Turgut Özal Kapalı Spor Salonu önüne yürüdü.

Yürüyüşe, CHP PM üyesi Berkay Gezgin, "Pikaçu" kostümlü genç, CHP'nin il ve ilçe başkanları ile çok sayıda genç katıldı. Yürüyüşe miting alanına yaklaşırken Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de katıldı.

Yürüyüşte "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı, gençlik marşı söylendi. Yürüyüşe en arkadan eşlik eden üniversite öğrencileri ise kepleri ile birlikte alana yürüdü. "Free İmamoğlu" pankartı açan gençler, "Hak hukuk adalet", "Yok bu işin sağı solu" dövizleri taşıdı.

Kaynak: ANKA

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