CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük yapıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük yapıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük yapıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, parti içindeki muhalefetin partiye değil, memlekete kötülük yaptığını belirtti. Bulut, seçim sürecine ilişkin çalışmaları ve sandık güvenliği konusundaki planları hakkında bilgi verdi. Ayrıca CHP'nin İsrail ile ticari ilişkileri hakkında da açıklamalarda bulundu.

06.03.2024 14:47  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Şu anda hele hele seçim dönemine girilmiş bir süreçte bazı arkadaşlarımızın yaptığı parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük. CHP'ye değil, aslında memlekete bu kötülüğü yapıyorlar." dedi.

CHP genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Gül Çiftçi ve Volkan Demir, parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin mahalli idareler seçim sürecine ilişkin sorularını yanıtlayan Bulut, bir aylık çalışma sonucu bir reklam ajansıyla anlaştıklarını, seçim kampanyasına tüm partilerden önce başladıklarını söyledi.

Gergin bir toplum yaratan iktidara karşı bir sığınma limanı oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Bulut, dinamik bir seçim süreci yürüttüklerini, geçmiş dönemlere göre daha fazla anket yaptıklarını, miting ve ziyaretlerin bu anketlere göre şekillendiğini anlattı.

"Bu seçimlerde geçmiş seçimlerle mukayese edildiğinde daha çok belediye alacağımızı görüyoruz. Anket sonuçlarından bu ortaya çıkıyor." diyen Bulut, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin partileri ittifaka zorladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer siz muhalefeti bütünleştiremezsiniz 50+1 bloğu oluşturmuş bir yapıya karşı başarılı olma şansınız yok. O zaman taban harekete geçiyor ve belki de genel seçimlerde oy verdiği partiler dışında, yerel seçimlerde bu bloğa karşı başka bir aday üzerinde uzlaşıyor. Biz isteriz ki uzlaşı CHP üzerinde olsun. Bu konuda üzerimize düşen her türlü çabayı sarf ediyoruz."

"Önemli olan partinin kendisidir"

Bulut, partisinde aday belirleme sürecinin oldukça sorunsuz geçtiğini belirtti.

Parti içi tartışmalara ilişkin soruyu da yanıtlayan Bulut, kurultay süreçlerinden sonra bu tür tartışmaların olağan olduğunu söyledi.

CHP'nin parti içinde çok sesliliğe her zaman önem verdiğini dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

"Belki de bu geleneği, yapısı ve özelliği, bu kadar uzun süredir partiyi ayakta tutan, dinamik tutan olgu oldu. Bugün de benzer şekilde farklı fikirler ifade edenler var. Ama dikkat edin farklı fikirler ifade edenler neredeyse trolleşmiş durumdalar. Şu anda hele hele seçim dönemine girilmiş bir süreçte bazı arkadaşlarımızın yaptığı parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük. CHP'ye değil, aslında memlekete bu kötülüğü yapıyorlar. Yakın zamanda yine böyle birkaç isim sosyal medya üzerinden akla ziyan iftiralar attılar. Bunun iftira olduğu belli olmasına rağmen bunu devam ettirdiler. Bunun kimseye faydası yok. Bunun kendilerine de faydası yok."

"Gayet uyumlu bir çalışmamız var"

Bulut, "partisinin bölüneceği" iddiasına ilişkin soruya, "Böyle bir şey yok, böyle bir şeyin emaresi de yok. Ekrem İmamoğlu ile ya da diğer belediye başkanlarımız ile gayet uyumlu bir çalışmamız var. Şu güne kadar da bu seçim sathında en küçük bir tartışma, fikir ayrılığı olmadı." karşılığını verdi.

CHP'den istifa edenlerin büyük çoğunluğunun yaptığı yanlışı 1 Nisan'da fark edeceklerine inancını dile getiren Bulut, "Umarım herhangi bir ilçenin kaybına vesile olmazlar. Ama gördüğümüz, toplum onlara itibar göstermiyor. Bu arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu bulundukları konumları, itibarları bu parti üzerinden almış isimlerdir. Eğer ısrarla aday olmaya devam ederlerse yazık, finalleri kötü olacak." dedi.

"Sandık görevlilerini doğru tespit etmeye çalıştık"

Gül Çiftçi de sandık güvenliğini sağlamak için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplam 55 bin 998 seçmene hitap eden 483 seçim çevresinde seçmen kütüğüne itiraz ettiklerini belirten Çiftçi, itirazlar sonucu 7 bin 380 seçmenin adres kaydının eski yerine döndüğünü dile getirdi.

Çiftçi, 2023'teki genel seçimlerde İYİ Partinin adayını destekledikleri için seçime katılmadıkları şehirler olduğunu, bu nedenle Seçim Kanunu gereği Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş ve Yozgat'ta sandık görevlisi bulunduramayacaklarını kaydederek, "Buralarda müşahit ve avukat örgütlenmesi yoluyla süreci takip edeceğiz." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarından ve yaklaşık 16 bin 500 avukattan sandık güvenliği konusunda destek alacaklarını bildiren Çiftçi, seçime kadar her sandık görevlisinin 2 defa eğitime, 1 defa da teste tabii tutularak belirleneceğini anlattı.

"Herhangi bir seçimde sandık görevlisi yazılıp da görevine gelmeyen kişilerin hepsini kara listeye aldık ve onların atamasına izin vermedik." diyen Çiftçi, Yüksek Seçim Kurulu verisi, ilçe başkanlığı verisi ve bilişim verisi alınarak 3 yollu bir seçim takip sistemi kullanacaklarını ve seçim güvenliğini çok kapsamlı ele alacaklarını bildirdi.

Çiftçi, "Sandıktan alınan sonuçların kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı" sorusu üzerine bu konuyu MYK'de karara bağlayacaklarını söyledi.

İtiraz süreçlerine ilişkin de çalışma yaptıklarını anlatan Çiftçi, "Seçim günü CHP için çalışacak avukat meslektaşlarımıza bir örnek itiraz dilekçeleri kitapçığı hazırladık. Sandık başında itiraz edebileceği bütün konulara ilişkin ellerinde birer örnek dilekçe olacak." bilgisini verdi.

Çiftçi, CHP'nin 2. ve 3. reklam filmlerinde Lütfü Savaş'ın yer almadığını, Hatay'da depremin ardından yaşanan hassasiyet dolayısıyla Savaş'ın coşkulu bir seçim kampanyası yürütmeyeceğini ifade etti.

İsrail ile ticaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkilerde bir düşüş yaşanıp yaşanmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.

Ticaret gemilerine ilişkin verileri takip ettiklerini dile getiren Demir, Ticaret Bakanlığının veri paylaşımında şeffaf davranmadığını öne sürdü.

Demir, Filistin'de çok büyük bir insanlık dramı yaşandığını, Türkiye'nin İsrail'e yönelik bir ambargo yaptığını düşünmediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Burhanettin Bulut, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük yapıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tekkeköy Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar, Gönül Köprüleri Kurmaya Devam Ediyor
    16:02 Tekkeköy Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar, Gönül Köprüleri Kurmaya Devam Ediyor

    Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, esnaf ve vatandaşlarla buluşarak gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor. İlçede araç kiralama, filo hizmeti ve ikinci el araç satışının yanında araç filtresi üretimi de yapan ve tekstil alanında onlarca kişiye istihdam imkanı sunan bir firmayı ziyaret eden Togar çalışanlarla bir araya geldi. Daha sonra ilçe merkezindeki esnafları ziyaret eden Togar Yazılar, Kababürük ve Yeni Büyüklü Mahallelerinde de halk buluşmaları gerçekleştirdi.

  • Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
    16:02 Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

    Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.K. ve N.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda 129,39 gram metamfetamin, 38 adet sentetik ecza, 0,12 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

  • Denizli'de kamyon uçuruma yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti
    16:02 Denizli'de kamyon uçuruma yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti

    Denizli'nin Çal ilçesinde, özel bir beton firmasına ait kamyonun sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü, iş makinelerinin yardımıyla çıkartıldıktan sonra defnedilmek üzere Uşak'a gönderildi.

  • Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica ile Yollarını Ayırdı
    16:01 Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica ile Yollarını Ayırdı

    Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı. Sumudica'nın kulübe ve şehre olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesiyle karşılıklı fikir alışverişi sonucu ayrılık kararı alındı. Sumudica ve ekibine teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dileyen kulüp, son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen ve 28 puanla 18. sırada yer alan takımın performansından memnun olmadığını belirtti.

  • Kuşadası Belediyesi Balıkçı Kahvesi davasını kazandı
    16:00 Kuşadası Belediyesi Balıkçı Kahvesi davasını kazandı

    Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından açılan Balıkçı Kahvesi davasında haklı bulundu. Sulh Hukuk Mahkemesi, sulh protokolü ve teslim tutanağının iptali talebini reddetti.

  • Kuşadası'nda Aranan 7 Şahıs Yakalandı
    16:00 Kuşadası'nda Aranan 7 Şahıs Yakalandı

    Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, ilçe genelinde aranan çeşitli suçlardan hüküm giymiş şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda 7 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı: Kadınlar Karar Mekanizmasında Yer Alarak Çalışıyor
    15:57 AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı: Kadınlar Karar Mekanizmasında Yer Alarak Çalışıyor

    AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların dünyanın her yerinde belirleyici pozisyonunda olduğunu ve canla başla çalışarak yaşanabilir bir dünya için karar mekanizmasında yer aldığını belirtti. Çankırı, kadının uzlaştırıcı gücüne dikkat çekerek, son 20 yılda kadınların temsil oranının arttığını vurguladı.

  • Erdoğan: Kendileri kazanmak için değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı
    15:57 Erdoğan: Kendileri kazanmak için değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı

    AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala bugün yaptığı açıklamayla seçimler öncesi Yeniden Refah ile ittifak köprülerini atarken Malatya'daki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan, "Kendileri kazanmak için değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı" sözleriyle Fatih Erbakan'ı hedef aldı.

  • Bayraklı Belediyesi Anaokulu Sayısını 5'e Çıkardı
    15:56 Bayraklı Belediyesi Anaokulu Sayısını 5'e Çıkardı

    Bayraklı Belediyesi, Yamanlar ve Onur mahallelerinde açılış aşamasına gelen yeni eğitim kurumlarıyla, öğrenci kapasitesini 700'e çıkardı.

  • Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkanların başkenti olarak anılan Edirne'nin tarihi misyonunu aktif hale getirmek istiyor
    15:56 Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkanların başkenti olarak anılan Edirne'nin tarihi misyonunu aktif hale getirmek istiyor

    Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkanların başkenti olarak anılan Edirne'nin tarihi misyonunu aktif hale getirerek bu misyonuna yakışır programlar düzenlemek istediklerini belirtti. Sezer, yarın düzenlenecek 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu kapsamında Balkan ülkelerinden gelerek Edirne'yi resmeden 25 ressamın Devecihan Kültür Merkezi'nde devam eden çalışmalarını inceledi. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hatipler'den bilgi aldı. Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balkanlar'daki şehirlerin iş birliğini artırmak ve geçmişten gelen dostlukları arttırarak geleceğe taşımak adına Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nu kurduklarını anımsattı.


14:12 Bakan Işıkhan: CHP’nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:50 Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
15:42 “Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez“ pankartını gören Erdoğan: Senin Allah’ına kurban "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" pankartını gören Erdoğan: Senin Allah'ına kurban
15:28 Satanist ayinde kurban edilen 6 yaşındaki çocuğun anne ve üvey babasına müebbet hapis Satanist ayinde kurban edilen 6 yaşındaki çocuğun anne ve üvey babasına müebbet hapis
15:12 Akşener ile sohbet eden AK Partili vatandaş: İmamoğlu’nu sonuna kadar eleştirin, bu bize yarıyor Akşener ile sohbet eden AK Partili vatandaş: İmamoğlu'nu sonuna kadar eleştirin, bu bize yarıyor
14:56 Seksenler Dizisinin Zafer’i Efe Deprem Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti Seksenler Dizisinin Zafer'i Efe Deprem Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
14:21 Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır
14:21 Nevşehir’de ozon tedavisi gören kadın hayatını kaybetti Nevşehir'de ozon tedavisi gören kadın hayatını kaybetti
14:11 Yeni aldığı aracı tamirciye götürünce şok oldu Yeni aldığı aracı tamirciye götürünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 16:04:24. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Parti içi muhalefet değil, parti içi kötülük yapıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement