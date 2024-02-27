CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı\'nın açıkladığı hayvancılık yol haritasını eleştirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı hayvancılık yol haritasına ilişkin, "Ortaya konan yol haritasında yem maliyetlerinin nasıl düşürüleceğine dair somut adımlar görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adem, dün açıklanan 2024-2028 yıllarında uygulanacak hayvancılık yol haritasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yanlış tarım ve hayvancılık politikalarının yanında plansız uygulamaların, Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı hale getirdiğini ve her geçen yıl daha da çıkmaza sürüklediğini savundu.

Türkiye'nin kendi kendine yeten tarım ve hayvancılık ülkesi olmaktan et ithal eden bir ülkeye dönüştüğünü ileri süren Adem, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıllarca açıklanan yol haritaları, stratejik planlar, ulusal kalkınma planları yaralara merhem olmadı. Tam tersine, hem üretici hem de tüketici tarafında çıkmazları arttırdı. Kırsal yoksullaştırıldı. Üretici borçlandırıldı. Çözümü üretmek yerine, gümrük duvarlarını kaldıranların, derhal bu yanlıştan dönmelerini istiyoruz."

"Küçükbaş hayvancılıkta bu oran daha yüksek"

Adem, Tarım ve Orman Bakanlığının 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapılmasını planladığını açıkladığını ve yapılan her ithalatın kırsalda yetiştiricileri üretimin dışına ittiğini ileri sürdü.

Önceki yıla kıyasla, büyükbaş hayvan varlığında yüzde 3'e varan bir azalma olduğunu belirten Adem, şunları kaydetti:

"Küçükbaş hayvancılıkta bu oran daha yüksek. Yetiştiricilerin 'Kar etmiyoruz, bu işi bırakacağız' şeklindeki isyanları yıllarca dikkate alınmadı. Sorun sadece besicilik tarafında da değil, süt sığırcılığı da can çekişiyor. Çiğ süt fiyatının, maliyetinin çok altında kalması sebebiyle birçok yetiştiricimiz hayvanlarını kesime göndererek üretimden koptu. Üretimden kopan bir yetiştiriciyi nasıl destekleyeceksiniz. Hayvancılık bitti, iktidar yeni harekete geçiyor."

Adem, "Ortaya konan yol haritasında yem maliyetlerinin nasıl düşürüleceğine dair somut adımlar görmüyoruz." ifadesini kullandı.