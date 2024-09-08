CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Türkiye, dünya adalet liginde diplerde

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "İşte AKP'nin eseri: Türkiye, dünya adalet liginde diplerde" başlıklı açıklamasında, kara paracılar, vergi kaçakçıları, mafyalar, rüşvetçiler ve karanlık isimlerin adalet karşısında hesap vermediğini belirterek "Tüm dünya Türkiye'de adaletsizliğin ne seviyede olduğunu görürken, bu gerçeği görmezden gelip mahkeme binalarının büyükleriyle övünmek, psikiyatristlerin alanına giriyor. Hukuktan, adaletten uzaklaştıkça ülkenin krizleri bitmiyor. İlk seçimde bunlardan kurtulacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, resmi X hesabından "İşte AKP'nin eseri: Türkiye, dünya adalet liginde diplerde" başlıklı paylaşım yaptı. Karabat'ın paylaşımı şöyle:

"Ülkenin gündeminde her gün ayrı bir skandal yer alıyor. Kara paracılar, vergi kaçakçıları, mafyalar, rüşvetçiler, karanlık isimler… Bunların hiçbiri de adalet önünde hesap vermiyor. Böyle olunca hukuka bağlı, namusu ve şerefiyle çalışan, vergi ödeyen vatandaşlar büyük hayal kırıklığına uğruyor. 'Demek ki biz enayiymişiz' diyorlar. Çünkü ülkeyi yöneten AKP, kanunsuzluğu ve vurgunculuğu meşrulaştırıyor. Emekliler ve işçiler ay sonunu getiremezken, ekonomik kriz nedeniyle insanlar canına kıyarken, her gün sokakta ayrı bir cinayet işlenirken AKP de rantçılarla iş tutup din-bayrak hamaseti yapıyor.

"Türkiye hukukun üstünlüğünde 142 ülke arasında 117'nci sırada bulunuyor"

Türkiye uluslararası tüm araştırmalarda maalesef üçüncü dünya ülkeleri seviyesine inmiştir. Sadece şu 2 örnek bile vahim tabloyu gözler önüne seriyor; Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü'nün (International IDEA) 2023 Demokrasinin Küresel Durumu raporuna göre Türkiye 173 ülke içinde hukukun üstünlüğü alanında 148'inci sırada yer alıyor. Dünya Adalet Projesi (World Justice Project) verilerine göre, Türkiye hukukun üstünlüğünde 142 ülke arasında 117'nci sırada bulunuyor.

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dünya Adalet Projesi raporunun ABD'de yayınlandığını ve sponsorları arasında pek çok vakıf, kişi ve kurum bulunduğunu belirterek, 'Türkiye'yi bu rapor nedeniyle yargılamak haksızdır' demişti. İşlerine gelmeyince bu raporlar hep Türkiye'ye kumpas zaten. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu düşürünce de aynı tepkiyi veriyorlardı. AKP faizi artırınca bu kuruluşlar Türkiye'nin notunu yükseltti. Başta Mehmet Şimşek olmak üzere tüm AKP'liler kredi derecelendirme kuruluşlarının ne kadar güzel kararlar aldığını ballandıra ballandıra anlattılar.

"Yabancılar Türkiye'de ekonomiye, adalete güvenmiyor"

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) ne yaparsanız yapın 300 bandından aşağı inmiyor. Tam 10 aydır CDS 300 puan çevresinde hareket ediyor. Yani, yabancılar Türkiye'de ekonomiye, adalete güvenmiyor. Peki, yeni Adalet Bakanımız neler yapıyor? Sayın Yılmaz Tunç, 'Dünyanın en büyük adalet sarayı Ankara'mızda inşa ediliyor. 622 bin metrekare kapalı alana sahip olacak' diyor. Tüm dünya Türkiye'de adaletsizliğin ne seviyede olduğunu görürken, bu gerçeği görmezden gelip mahkeme binalarının büyükleriyle övünmek, psikiyatristlerin alanına giriyor.

"Türkiye'de adaletsizlik ve yolsuzluklar kanıksanıyor"

Türkiye'de adaletsizlik ve yolsuzluklar kanıksanıyor. Mafyatik yapılar adalete ve siyasete yön veriyor. Başta Erdoğan olmak üzere AKP'liler ise halen toplumsal değerleri kullanarak hamaset peşindeler. Siz, halkımızı kışkırtmak, kutuplaşmayı körüklemek için Anayasa'yı bile uygulamıyorsunuz. Hukuktan, adaletten uzaklaştıkça ülkenin krizleri bitmiyor. İlk seçimde bunlardan kurtulacağız."