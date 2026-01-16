CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: "Sandıkta Devireceğiz Sizi. Siz Yenileceksiniz, Millet Kazanacak"

(İZMİR) - CHP Bornova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, " Türkiye'de geliri en yüksek yüzde 20, gelirin yarısını alıyor. Nereden baksanız tutarsız bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Biz bu yönetimi devireceğimize inanıyoruz. Kongrede slogan atmaktan dava açmaya kalkıyorlar. Vallahi de billahi de sizi sandıkta yeneceğiz. Sandıkta devireceğiz sizi. Siz yenileceksiniz, millet kazanacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, bir dizi program için İzmir'e geldi. Karabat, ilk olarak CHP Bornova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında kısa bir açıklama yapan Karabat, "Bornova örgütünün bu kadar sıcak karşılaması bizi umutlandırdı. İzmir bu partinin amiral gemisi. İzmir sadece seçim kazandığı in değil Atatürk'ün adının, kültürünün egemen olması nedeniyle bize yol gösteren bir şehir. Dolayısıyla buraya heyecanla geliyoruz" dedi.

"CHP'nin ülkeyi nasıl yöneteceni de herkese anlatmış olacağız"

Karabat, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de uzun yıllar gördüğümüz siyasi başarı Türkiye'nin her yerine yayılacak. Elbette İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz, ancak CHP iktidara gelince Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Partimiz yeni dönemde ölçerek siyaset yapıyor. Nerede ne konuşacağımız, ne zaman konuşacağımızı ölçüyoruz. Genel Başkanımız Türkiye'nin en önemli konulardan araştırıp ölçerek konuşuyor. Bize hep sadece itiraz ettiğimizi söylediler. Oysa şimdi yeni parti programıyla birlikte de ülkeyi nasıl yöneteceğimiz konusunda birikime sahibiz. Yakında CHP'nin ülkeyi nasıl yöneteceğini de herkese anlatmış olacağız. Kötüyü herkes biliyor. Emeklinin asgari ücretlinin durumunu benim anlatmama gerek yok."

Türkiye'de derinleşen ekonomik krizin her alana yayıldığını belirten Karabat, ülkenin çok büyük kaynakları olduğuna dikkat çekti. Karabat,

"Türkiye'de bir krizden bahsediyoruz ama bu kriz herkesin krizi. İş adamında, spor dünyasında, sanat dünyasında bir kriz var. Tüm bunlara karşı bu krizden çıkılamayacağı anlayışı var. Biz tam tersini düşünüyoruz. Bu ülke çok büyük bir ülke, çok büyük kaynakları var. Bütün mesele tercih. Bizim kaynaklarımızı toplumun geniş kesimlerine aktaracak ekonomik politikaları uygulayacağız. Türkiye'nin yeni bir iktidara ihtiyacı var. Savaştan yeni çıkmış bir ülke hemen savaşın arkasından belki de dünyada az rastlanır büyüme oranları görüyor. Bugün biz hangi büyümeyle yürüyoruz? Ancak değerli arkadaşlar, Amerika yüzde 1 büyürse 30 trilyon büyüyor. Pek biz büyürsek, bu rakamlarla 5 trilyon büyüyoruz. Sonra da ey Amerika diyoruz. Bunun bir mantığı yok. Bizim sıçrayarak büyümeye ihtiyacımız var. Bu büyümeyi de eşit ve adil paylaşmaya ihtiyacımız var. Türkiye'de geliri en yüksek yüzde 20, gelirin yarısını alıyor. Nereden baksanız tutarsız bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Biz bu yönetimi devireceğimize inanıyoruz. Kongrede slogan atmaktan dava açmaya kalkıyorlar. Vallahi de billahi de sizi sandıkta yeneceğiz. Sandıkta devireceğiz sizi. Siz yenileceksiniz, millet kazanacak."

"Kamunun faydasına kaynak nasıl kullanılırmış dosta, düşmana, herkese göstereceğiz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karabat, 2026 Yılı Yatırım Programı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 yılında İzmir'de yapacağı projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karabat, şunları söyledi:

"Özellikle metro konusuna değineyim. Çok kısıtlı imkanlarla silkeledikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı metro yatırımlarını bir kenara koyarsak bu bağlamda merkeze iktidarın bütçelerini değerlendirirsek aslında hangi durumda olduğumuzu açık şekilde ortaya koyarız. Türkiye çok büyük ve güçlü bir ülke. Kaynakları açısından zengin bir ülke ama bu kaynakların doğru ve verimli değerlendirilmediği çok net. Hızlı ve yüksek büyümeden bahsedenlerin bugün Türkiye'de ulaşım ve altyapı yatırımları dahi yapamayacak hale geldiğinin açık bir göstergesi. Bu konuda zorlandıklarının açık bir göstergesi. Bu anlayışa yabancı değiliz. Daha önce de İstanbul'da metroları kapatanlar, metro inşaatlarını durduranlar, bundan kaynaklı büyük tazminatlar ödemek zorunda kalanlar aynı şekilde bu bütçede de yatırım bütçesini kısıtlamış durumdalar. İnşallah geldiğimiz, Türkiye'yi yönettiğimiz zaman kaynakları daha doğru ve verimli kullanacağız. Kamunun faydasına kaynak nasıl kullanılırmış dosta, düşmana, herkese göstereceğiz."

İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında, belediyeden emekli olduktan sonra partiye üye olan iki vatandaşa parti rozeti taktı. Programın ardından Kent Market'i ziyaret eden Karabat, partililerle sohbet etti.