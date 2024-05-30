CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan randevu istedi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan randevu istedi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan randevu istediğini ve emniyet teşkilatının sorunları başta olmak üzere birçok başlıkta bir dosya hazırladıklarını belirtti. Bakan, görüşmede çözüm önerilerini anlatacaklarını ve birlikte çözebilecekleri konular olması halinde çözeceklerini, aksi takdirde siyasi mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

30.05.2024 16:54
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Geçen hafta pazartesi günü İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan randevu istedim, kendisinden dönüş bekliyoruz. Dönüş olursa emniyet teşkilatının sorunları başta olmak üzere birçok başlıkta bir dosya hazırladık, bu konuları kendisiyle müzakere edeceğiz. Düşüncelerimizi, çözüm önerilerimizi anlatacağız. Yol alabilirsek, birlikte çözebileceğimiz husus olursa çözeriz. Çözemezsek, biz bu konuda siyasi mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin yüzde 37,7 oy oranıyla birinci parti olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmüş ve "siyasette normalleşme" süreci gündeme gelmişti. Bu çerçevede, CHP'nin bakanlıklardan sorumlu yöneticilerinin, kabinedeki bakanlarla görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Dışişleri Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.

CHP'nin Gölge Kabinesinin İçişleri Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan randevu istediğini belirtti.

Murat Bakan, şunları kaydetti:

"Normalleşme dediğimiz şey, iktidarla muhalefet arasında iletişim kanallarının açık olması. Yani bu, iktidara teslimiyet değil. Güçlü muhalefeti sürdüreceğiz ama bir istişare, bir müzakere kanalının olması gerektiğini düşünüyoruz. Ukrayna'yla Rusya savaşıyor ama bir taraftan diplomasi görüşmeleri sürüyor. Ülkede iktidarla muhalefet arasında hiç iletişim olmaması doğru değil. Bazı sorunları konuşarak çözebiliriz. Çözebileceğimiz konularda kavga etmenin anlamı yok. Dolayısıyla hem müzakereyi hem mücadeleyi bir arada yürütelim istiyoruz. Bununla ilgili bizim Dışişleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız İlhan Uzgel, Hakan Fidan ile görüştü. Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki ile görüştü. Ben de geçen hafta pazartesi günü, İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan bu kapsamda randevu istedim. Kendisinden dönüş olmasını bekliyoruz. Emniyet teşkilatının sorunları başta olmak üzere birçok başlıkta bir dosya hazırladık. Bu konuları kendisiyle müzakere edeceğiz. Düşüncelerimizi, çözüm önerilerimizi anlatacağız. Yol alabilirsek, birlikte çözebileceğimiz husus olursa çözeriz. Çözemezsek, biz bu konuda siyasi mücadelemize devam edeceğiz. Yaklaşımımız böyle."

"Yerlikaya, Soylu gibi bir profil değil. Doğru attığı adımlar var ama yetersiz"

Bakan, "CHP lideri Özel de Bakan Yerlikaya'yı diğer AKP'li bakanlardan farklı olarak değerlendiriyor. Süleyman Soylu'nun koltuğuna gelmesinin de bunda etkisi olabileceği konuşuluyor. Yerlikaya göreve geldiği ilk günden beri bir dizi operasyon gerçekleştiriyor. Bu operasyonlarda çok sayıda gözaltı ve tutuklu da var. Kendisi de pazartesi bir basın açıklamasıyla bu operasyonları anlatacak. Bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Elbette Süleyman Soylu gibi bir profil değil Ali Yerlikaya. Süleyman Soylu, açıkçası Cumhuriyet tarihinin en kötü İçişleri Bakanıydı. Kriminal insanlarla fotoğrafları, ilişkileri, uyuşturucu operasyonu bir televizyon programında ifşa eden, Emniyet'in çok gizli kalması gereken kullandığı bir programı kendi telefonuna yükleyip kullanan, bunun üzerinden PR çalışması yapan... Daha çok şey söyleyebilirim. Dolayısıyla Soylu gibi bir profilden sonra Ali Yerlikaya, aynı kategoride değerlendirilmemesi gereken birisi. Ama bu şu demek değil, 'Ali Yerlikaya her şeyi doğru yapıyor.' Ali Yerlikaya'nın da geldiğinden bugüne yaptığı birtakım hatalar var. Bunları zaten kamuoyunda dile getirdik. Ama doğru yaptığı şeyler de var. Organize suç örgütleriyle mücadele bunlardan birisi. Her ne kadar kendi partisi içinde, bunu çok paylaşması eleştirilse de biz bunu doğru buluyoruz. Özellikle yurt dışında organize suç örgütü liderlerinin yakalanıp getirilmesi, bu konuyla ilgili mücadeleyi, doğru attığı adımlar var. Ama yeterli mi? Yetersiz. Bizim de bu konularla ilgili kendisiyle paylaşacaklarımız var.

"Muhalefete devam eden ama halkın sorunlarına iktidarla çözüm üretme kanallarını açmak isteyen bir noktadayız"

Biz şu noktada değiliz; 'Her şey kötü, her şey olumsuz.' Değil. Ama çok olumsuz şey var. Bunları dile getiriyoruz. Ancak bunları yüz yüze konuşabiliyor olmak, iktidarla muhalefet için bu iletişimi kurabiliyor olmak gerekir. Bunları söyleriz. Eğer bir yol alınmazsa bu konuda bununla ilgili muhalefetimizi yükselterek devam ederiz. Yani biz sokaklarda, alanlarda, muhalefet yapmaya devam eden, güçlü muhalefeti inşa eden, bunun mücadelesi veren ama bir taraftan da iktidarla halkın sorunları noktasında çözüm üretebileceğimiz bir alan varsa çözüm üretme kanallarını da açmak isteyen bir noktadayız. Bu noktada Ali Yerlikaya'dan bir randevu istedik. Randevumuza yanıt bekliyoruz."

"Emniyet teşkilatının sorunlarını gündeme getireceğim"

CHP'li Bakan, "Görüşmede Ayhan Bora Kaplan soruşturması, Sinan Ateş cinayeti, polis memurlarının özlük hakları gibi konular gündeme gelecek mi? CHP'den Bakan Yerlikaya'ya ne gidecek?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Biz kapsamlı bir dosya hazırladık. Ancak görüşmeden sonra o görüşme içeriğinde neleri kamuoyuyla paylaşmak isteyeceğimizi birlikte müzakere ettikten sonra paylaşmayı düşünüyoruz çünkü bazı konularda ilerleme sağlayabiliriz ve ilerleme sağlayacağımız konularda onlar bir adım atmadan bizim paylaşmamızı istemeyebilirler. Dolayısıyla konuşacağımız tüm konuları şimdiden deklare etmek istemiyorum. Emniyet teşkilatının sorunlarını gündeme getireceğim. O kesin ama diğer hususları kendisiyle görüşme yaptıktan sonra -eğer tabii randevu verir de görüşürse görüşürsek- her iki tarafın da uygun bulduğu konularla ilgili bir basın açıklaması yapacağım."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya\'dan randevu istedi
Kaynak: ANKA

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