CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç: Siyasetin müdahale ettiği branşlarda geriliyoruz

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin "Siyasetin müdahale ettiği branşlarda geriliyoruz" diyerek sporu siyasetin arka bahçesi haline getiren zihniyetin artık terk edilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kılıç, "Tablo net: Siyasetin müdahale ettiği branşlarda geriliyoruz. Önceden altın madalyamızın garanti olduğu branşlarda bile maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Acilen sporu siyasetin emrine veren zihniyeti terk edip, siyaseti sporun emrine vermemiz gerekiyor" dedi.

Türk milli sporcularının dünyanın en büyük spor organizasyonuna katılım sağladığını belirten Kılıç, sporcuların sahalardaki performanslarıyla milyonlarca çocuğa ve gence rol model olduklarını ifade etti. Ancak madalya sayılarındaki ve sıralamadaki gerilemenin muhasebesinin yapılması, spora yapılan yatırımların güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sorumluluktan kaçtığını söyleyen Kılıç, "Kısa, orta ve uzun vadeli planlamanın olmaması önemli bir eksikliktir" ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporcuların başarısını kendi kişisel tanıtımı için kullanan, olimpiyat ruhuna yakışmayan bir bakan gördüklerini belirten Kılıç, Türkiye'yi tanıtmak için bu ilgiyi kullanmak gerektiğini, ancak Instagram'ın aniden kapatılarak büyük bir tanıtım fırsatının yok edildiğini kaydetti.

"Türk halkının vicdanına havale ediyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Paris'te açtığı ve 2036 Olimpiyatları için İstanbul'un tanıtımının yapıldığı İstanbul Evi'ne iktidar temsilcilerinin katılmamasını da eleştiren Kılıç, "İstanbul başka bir ülkenin şehriymiş gibi milli çıkarlarımızı baltalayan bu yaklaşımı spor camiamızın ve Türk halkının vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu küresel adaletsizliği kabul etmiyoruz"

Birleşmiş Milletler tarafından korunan 'Olimpik Ateşkes'e uyulmadığını belirten Kılıç, Rusya ve Belarus'un savaş nedeniyle oyunlara alınmadığını ancak İsrail'in Gazze'deki katliamlarına rağmen Olimpiyatlara katılmasına izin verilmesinin büyük bir riyakarlık olduğunu vurguladı. Kılıç, "Bu küresel adaletsizliği kabul etmiyoruz. Olimpiyatlar bir barış buluşmasıdır. Öyle kalmalıdır" diye konuştu.

"Sporcularımız çok güzel mücadele etti ve bizleri gururlandırdılar"

Paris'te yarışacak olan Paralimpik sporculara başarılar dileyen Kılıç, sporcuların, hayatlarındaki birçok engeli aşmalarını sağlayan iradelerini sahalara yansıtacaklarına ve bayrağı en yükseğe taşıyacaklarına inancının tam olduğunu belirtti. Kılıç, Olimpiyat Oyunları'nda ter döken sporcuları da kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sporcularımız çok güzel mücadele etti ve bizleri gururlandırdılar. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden her bir milli sporcumuza minnettarız. Elimizdeki tüm olanaklarla, yerel yönetimlerimizle, yeni şampiyonlar yetiştirmek ve daha çok madalyayla döneceğimiz organizasyonlara hazırlanmak için çalışmaya devam edeceğiz."