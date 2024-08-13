CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç: Siyasetin müdahale ettiği branşlarda geriliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç: Siyasetin müdahale ettiği branşlarda geriliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin siyasetin sporu etkilemesini eleştirerek, sporun siyasetin emrine verilmesi gerektiğini belirtti. Kılıç, Türk sporcularının dünyaya örnek olduğunu ancak madalya sayısında gerileme olduğunu ifade etti.

13.08.2024 10:30  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin "Siyasetin müdahale ettiği branşlarda geriliyoruz" diyerek sporu siyasetin arka bahçesi haline getiren zihniyetin artık terk edilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kılıç, "Tablo net: Siyasetin müdahale ettiği branşlarda geriliyoruz. Önceden altın madalyamızın garanti olduğu branşlarda bile maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Acilen sporu siyasetin emrine veren zihniyeti terk edip, siyaseti sporun emrine vermemiz gerekiyor" dedi.

Türk milli sporcularının dünyanın en büyük spor organizasyonuna katılım sağladığını belirten Kılıç, sporcuların sahalardaki performanslarıyla milyonlarca çocuğa ve gence rol model olduklarını ifade etti. Ancak madalya sayılarındaki ve sıralamadaki gerilemenin muhasebesinin yapılması, spora yapılan yatırımların güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sorumluluktan kaçtığını söyleyen Kılıç, "Kısa, orta ve uzun vadeli planlamanın olmaması önemli bir eksikliktir" ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporcuların başarısını kendi kişisel tanıtımı için kullanan, olimpiyat ruhuna yakışmayan bir bakan gördüklerini belirten Kılıç, Türkiye'yi tanıtmak için bu ilgiyi kullanmak gerektiğini, ancak Instagram'ın aniden kapatılarak büyük bir tanıtım fırsatının yok edildiğini kaydetti.

"Türk halkının vicdanına havale ediyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Paris'te açtığı ve 2036 Olimpiyatları için İstanbul'un tanıtımının yapıldığı İstanbul Evi'ne iktidar temsilcilerinin katılmamasını da eleştiren Kılıç, "İstanbul başka bir ülkenin şehriymiş gibi milli çıkarlarımızı baltalayan bu yaklaşımı spor camiamızın ve Türk halkının vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu küresel adaletsizliği kabul etmiyoruz"

Birleşmiş Milletler tarafından korunan 'Olimpik Ateşkes'e uyulmadığını belirten Kılıç, Rusya ve Belarus'un savaş nedeniyle oyunlara alınmadığını ancak İsrail'in Gazze'deki katliamlarına rağmen Olimpiyatlara katılmasına izin verilmesinin büyük bir riyakarlık olduğunu vurguladı. Kılıç, "Bu küresel adaletsizliği kabul etmiyoruz. Olimpiyatlar bir barış buluşmasıdır. Öyle kalmalıdır" diye konuştu.

"Sporcularımız çok güzel mücadele etti ve bizleri gururlandırdılar"

Paris'te yarışacak olan Paralimpik sporculara başarılar dileyen Kılıç, sporcuların, hayatlarındaki birçok engeli aşmalarını sağlayan iradelerini sahalara yansıtacaklarına ve bayrağı en yükseğe taşıyacaklarına inancının tam olduğunu belirtti. Kılıç, Olimpiyat Oyunları'nda ter döken sporcuları da kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sporcularımız çok güzel mücadele etti ve bizleri gururlandırdılar. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden her bir milli sporcumuza minnettarız. Elimizdeki tüm olanaklarla, yerel yönetimlerimizle, yeni şampiyonlar yetiştirmek ve daha çok madalyayla döneceğimiz organizasyonlara hazırlanmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sevgi Kılıç, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç: Siyasetin müdahale ettiği branşlarda geriliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
19:51 Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar
18:44 Canlı yayında demediğini bırakmadı Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a olay yaratacak sözler Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler!
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
18:06 Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi
17:38 İlk maçında kırmızı kart görmüştü Arda Turan’dan hakemlere bomba sözler İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere bomba sözler
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
17:09 Arda Güler’in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı
16:39 Her yerde onu arıyorlar Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 11:16:21. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç: Siyasetin müdahale ettiği branşlarda geriliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement