11.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nı izleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ İSTANBUL)
17.00 - Türkiye Barolar Birliği'nin katkısıyla düzenlenen 2024 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri, TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak törenle sahiplerine verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)
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Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka basın açıklaması yapacak - Son Dakika
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