CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Hastaneler Hasta ve Çalışan Güvenliğini Tehdit Ediyor

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Dev kamu kaynakları kullanılarak şov amaçlı ve siyasi yatırım olarak alkışlarla açılış yapılan ve hizmete alınan bu hastaneler, hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eder duruma gelmiştir. Bilim ve akıldan uzak uygulamalar vatandaşımızın canına mal olmaktadır" açıklamasını yaptı.

CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, son dönemde hastanelerde artış gösteren sorunlarla ilgili açıklama yaptı. Hastane açılışlarının siyasi bir şova dönüştürüldüğüne dikkat çeken Şahbaz, yeterli ve gerekli denetim ve tedbirlerin olmayışı nedeniyle hasta ve sağlık çalışanlarının can güvenliğinin olmadığını vurguladı.

"45 günde inşa edilen hastanenin tavanı çöktü, 1 bebek hayatını kaybetti"

Atatürk Havalimanının milyarlarca lira değerindeki iki pisti kırılarak, 45 günde inşa edilen ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde meydana gelen tavan çökmesine ilişkin Şahbaz, şunları kaydetti:

"Yeni doğan yoğun bakım ünitesinin sıcak su borularının patlaması nedeniyle asma tavan çöktü. İtfaiye yardımı ile tedavi altındaki 8 bebek tahliye edilirken, 1 bebek hayatını kaybetti. 125 bin metrekare inşaat alanına ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastanenin yapımına 6 Nisan 2020 tarihinde başlanmış ve 45 günde tamamlanarak 31 Mayıs 2020 tarihinde hizmete açılmıştır. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde meydana gelen boru patlamasında, kullanılan boru ve aksamında basınca yönelik teknik bir problem bulunduğu tahmin edilmektedir. Projelendirme aşamasında sistemdeki pompaların basınç hesaplarının sağlıklı yapılıp yapılmadığı, uygulama esnasında boru ek yerlerinde yapılan birleştirme tekniğinde hata yapılıp yapılmadığı ve kullanılan malzemelerin kalitesi sorgulanmalıdır. Boruların patlaması halinde basınçlı suyun alçı asma tavanda çökmeye neden olması da kaçınılmaz bir sondur."

"Hastanelerin inşaatı tamamlandıktan sonra güvenlik, kalite ve kalibrasyon testleri hassas bir şekilde yapılmalıdır"

Birkaç ay önce inşası tamamlanan ve teslim alınarak hizmete sunulan Burdur Devlet Hastanesi'ne de değinen Şahbaz, şu ifadeleri kullandı:

"Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz suyuna antifriz sıvısının karışması sonrasında üç hasta hayatını kaybetti, onlarca hasta hayati tehlike altında tedavi edildi. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde ameliyat esnasında 60'a yakın hastada yanıklar oluştu, iki hasta bu nedenle hayatını kaybetti. Şimdi de Cerrahpaşa Üniversitesi'nin hizmet verdiği İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde bu olay yaşanmıştır. Çok kompleks yapılar olan hastanelerin projelendirmesi yaklaşık bir yıl, yapımı, teknik kontrolleri ve hizmete alınması da 1-2 yıl sürmektedir. İnşaat sürecinde, yapısal bileşenlerin depreme ve diğer doğal afetlere dayanıklı olmasına; iç mekan ve ekipman kurulumunda hijyen ve sterilizasyon gereksinimlerine uygun olarak tesis edilmesine ve en önemli aşamalardan biri olan denetim ve testlerin yapılmasına ihtiyaç vardır. İnşaat tamamlandıktan sonra güvenlik, kalite ve kalibrasyon testleri hassas bir şekilde yapılmalıdır. Hastane inşaatlarının projelendirilmesi ve yapımı aşamasının aceleye getirilmeden yapılması, inşaatı tamamlanan hastanelerin geçici ve kesin kabullerinde kullanılan malzemenin ve imalatın projeye uygunluğunun sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu hususlara riayet edilmediğinde maalesef yukarıda belirttiğimiz can kaybına neden olan olaylar yaşanmaktadır."

"Sağlık Bakanlığı'na bağlı beş sağlık tesisinin ruhsat belgesi ya da geçici ruhsat belgesi olmadığı halde faaliyette olduğu ifade ediliyor"

Sayıştay raporlarında açılış onay tarihi 2022 yılı ve öncesinde bulunan Sağlık Bakanlığı'na bağlı beş sağlık tesisinin ruhsat belgesi ya da geçici ruhsat belgesi olmadığı halde faaliyette olduğunun iddia edildiğini aktaran Aksaz Şahbaz, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığına soruyoruz; Bu durumu nasıl izah ediyorsunuz? Halen ruhsatı veya geçici ruhsatı olmadan hizmette bulunan kaç hastane vardır? Bu hastanelere ruhsat verilmesini engelleyen ne gibi noksanlıklar mevcuttur? Ruhsatsız çalışan hastaneler hangileridir? Bakanlık tarafından dev kamu kaynakları kullanılarak, gerekli teknik kontrol ve denetimler gerçekleştirilmeden, şov amaçlı ve siyasi yatırım olarak alkışlarla açılış yapılan ve hizmete alınan bu hastaneler, hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eder duruma gelmiştir. Bilim ve akıldan uzak uygulamalar vatandaşımızın canına mal olmaktadır."

"Sağlık Bakanından en kısa zamanda açıklama bekliyoruz"

Hastanelerde yaşanan skandallar ve sebeplerinin kamuoyundan gizlendiğine dikkat çeken Şahbaz: "Üzerinden aylar geçmesine rağmen Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan diyaliz skandalı ve Kocaeli Şehir Hastanesinde ameliyat sırasında hastalarda meydana gelen yanıklar sonrası oluşan can kayıplarının nedenleri ve sorumluları hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 'İnceleniyor, soruşturma açıldı.' gibi beyanlarla bu skandallar kamuoyundan gizlenmektedir. Bu şekilde üzeri örtülen, kamuoyu dikkatinden ve denetiminden kaçırılan sağlık skandallarından sonra maalesef yenileri gelmeye ve kayıplar yaşanmaya devam edecektir. Sayın Sağlık Bakanından bu konuda en kısa zamanda açıklama bekliyoruz" dedi.