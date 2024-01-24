CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ali Gaffar Okkan\'ı anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit edilmesinin 23'üncü yılında eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir suikast sonucunda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı ölümünün 23'üncü yılında saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.