CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris Olimpiyat Oyunları'nda 50 kilogramda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu için tebrik mesajı yayımladı.
Paris'te Olimpiyat Oyunlarında 50 kilogram müsabakalarında gümüş madalya kazanan milli boksörü Buse Naz Çakıroğlu'nu için CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından bir mesaj yayınladı.
CHP lideri Özel mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Paris'te Olimpiyat Oyunlarında 50 kilogram müsabakalarında gümüş madalya kazanan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu'nu ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum."
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