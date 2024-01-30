CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Anayasa ve Yargı Eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu darbe girişiminin karşısında Anayasa'yı korumak her vatandaşın vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, "Direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz" dedi.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Gezi davası sanıklarından milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm ile ilgili Yargıtay'dan gelen yazıyı TBMM Genel Kurulu'nda okuttu. Yazının okunması ile Atalay'ın milletvekilliği düştü. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Özel, karara tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Dakikalar önce Genel Kurul'da Can Atalay kararı okundu ve Hatay halkının seçtiği milletvekilinin, milletvekilliği düşürüldü. Bu Anayasa Mahkemesi'nin iki kararına rağmen yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararına alt mahkemenin direnmesi görülecek iş değildi, direndiler. Buna Yargıtay'ın geçit vermesi olacak iş değildi, geçit verdiler. Biraz önce karar okutulurken bu Meclis'in hakkını, hukukunu savunacak Meclis Başkanı neredeydi? Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu okuttuğu kararda Meclis'e ayar veriyorlar, millete ayar veriyorlar. Meclis Başkanı'na bu kararı hala niye okutmuyorsun diyorlar. ve böyle bir karar okutuldu. Meclis Başkanı demiş ki aman ben dışarıdayken okutun bu kararı. Bekir Bey'e yetki vermiş, Bekir Bey vekalet ederken kararı okutmuş. Güya bu ayıptan bu rezaletten kendini kurtaracak. Tam siyasi bir devekuşu. Başını Birleşik Arap Emirlikleri'ne gömünce bu yapılan büyük hukuksuzluğu, Meclis'e saygısızlığı, sana saygısızlığı görmemiş mi oluyorsun? Başın BAE'de ama bütün gövdenle bu saray rejiminin içindesin, parçasısın ve ona kendini de kullandırtıyorsun, Meclis'i de ezdirtiyorsun. Burada elbette baş sorumlu sarayda oturan, bütün yetkileri kendisine toplayan, Anayasa'yı kendisi için önce ihlal eden, sonra Anayasa'yı OHAL şartlarında kendine uyduran birisinin yargıyı da kontrol etmesidir. Anayasa Mahkemesi buna geçit vermedi ama buna geçit verenler Yargıtay'dır, AK Parti'li yöneticilerdir ve en büyük sorumluluk sahibi de Meclis Başkanı'nın ta kendisidir. Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Anayasa'nın yok sayılması devletin yok sayılmasıdır. Bugün bir maddeyi yok sayanlar, yarın öbür maddeyi yok sayarlar. Malımızın, canımızın güvencesi Anayasa'dadır. Polisin yetkisi Anayasa'dadır. Askerin yetkisi Anayasa'dadır. Ordunun yetkisi Anayasa'dadır. Anayasa olmazsa devlet olmaz. Anayasa'yı yok sayanlar bugün Can Atalay'a, Hatay'a ama yarın sana tehdittir. Bu darbe girişiminin karşısında Anayasa'yı korumak her vatandaşın vatandaşlık görevidir. Direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz."
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok esnaf ziyareti sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. "Bana destek verecek misin?" diye sorduğu bir gençten "Maalesef" yanıtını alan Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" sorusunu yönelttiği gençten bu kez de "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" karşılığını aldı.
Son dönemde futbolundan çok aldığı kilolarla gündemde olan Brezilyalı futbolcu Neymar, fotoğraflarını paylaşarak "şişman" yorumunda bulunanlara yayınladığı video ile yanıt verdi. Kameraya vücudunun son halini gösteren dünyaca ünlü futbolcu, kendisiyle alay edenlere el hareketi çekerek tepki gösterdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Anayasa ve Yargı Eleştirisi - Son Dakika
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