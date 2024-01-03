CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran\'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

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Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı•
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'daki bombalı terör saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum" dedi.
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