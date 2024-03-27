CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emekliler Seçim Sandığında Hesabını Soracak

Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Her emekli bir kez değil, her ay 1 çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybetti. Nerede kaybettiniz? Bir seçim sandığında. Nerede arayıp bulacağız? Yine bir seçim sandığında. 4 gün sonra önümüze gelen seçim sandığında bunun hesabını soracağız." dedi.

Esenyurt'taki halk buluşmasında konuşan Özel, seçime 4 gün kaldığını ve 2019'da Esenyurt'u 1 milyonun üzerindeki nüfusla geri aldıklarını hatırlattı. İlçede bayrak değişimi yapıldığını ifade eden Özel, CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ahmet Özer'e başarılar diledi, hayırlı olmasını temenni etti.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda İstanbul ve Esenyurt'a çok önemli hizmetler yaptığını söyledi.

Esenyurt'un birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış demek olduğunu vurgulayan Özel, birlikteliklerinden rahatsızlık duyulduğunu, yalan atılıp adayların ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin karalandığını ileri sürdü.

Ahmet Özer'in partiden değilmiş gibi gösterilmeye çalışıldığını savunan Özel, insan ayırmadıklarını ve Esenyurt'ta sosyal demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, muhafazakar Kürt demokratlardan; Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı ve Çerkez'i ile ilçedeki herkesten oy isteyip, oy aldıklarını vurguladı.

Meydandaki emeklilerden el kaldırmalarını ve bayraklarını sallamalarını isteyen Özel, emeklilerle 1,5 ay önce bir diyalog kurduğunu ve o diyalogda onlara "meydanlara çıkalım" dediğini hatırlattı.

Emeklilerin sesini Türkiye'ye duyuracağını söylediğini anımsatan Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi ilk geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Hiç ellemese hiç dokunmasa size hiç ilişmese bugün 1,5 asgari ücret 26 bin lira maaş alacaktınız." diye konuştu.

Bugün en düşük emekli maaşıyla 2,5 çeyrek altın alındığını belirten Özel, "Şimdi her emekli bir kez değil her ay, 1 çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybetti. Nerede kaybettiniz? Bir seçim sandığında. Nerede arayıp bulacağız? Yine bir seçim sandığında. 4 gün sonra önümüze gelen seçim sandığında bunun hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta genç işsizliğin yüksek olduğunu söyleyen Özel, gençlere de şöyle seslendi:

"14-28 Mayıs'ta hükümeti değiştirmek istiyordunuz. Hep birlikte çok istedik ancak başaramadık. Gençler, sakın enseyi karartmayın, başınızı öne eğmeyin, umudunuzu kaybetmeyin. Gençler umudunu kaybederse gençler küserse gençler sandığa gelmezse gücümüzü koruruz diye hesap yapıyorlar. Sizin umudunuzu bunun için kırmak istiyorlar. Konserleri yasaklayanlara, festivalleri yasaklayanlara, gençlerin barınma sorununu çözmeyenlere, özgürlük yerine gençlere baskı vadedenlere karşı hep beraber bu ülkeyi savunacağız ve gençlerin umudunu yeniden yükselteceğiz. Tüm genç kardeşlerimizi 31 Mart günü, kendi geleceklerine Esenyurt'a, İstanbul'a ve Türkiye'ye sahip çıkmaya çağırıyorum. Sandık başına davet ediyorum."

CHP'yi baba evine benzeten Özel, kapılarının herkese ait olduğunu ve tapusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te olduğunu belirtti.

Beka sorunundan bahsedildiğini, yabancıların bilim ve fenle uğraşırken, hurafeyle uğraşanların olduğunu söyleyen Özel, Kurtuluş Savaşı'nda ülkenin tek yumruk yapıldığını anımsattı.

Konuşmasının sonunda sahneye Esenyurt Belediye Başkan adayı Ahmet Özer'i çıkaran Özel, "Gel Ahmet Başkan'ım, dosta güven, dost olmayana endişe verelim. Esenyurt'un 1 Nisan Belediye Başkanı Ahmet Özer'i sizlere emanet ediyorum." diyerek vatandaşa seslendi.

Eyüpsultan'da vatandaşları selamladı

Özel, Esenyurt'taki halk buluşmasının ardından Eyüpsultan'da otobüsle halkı selamladı.

Eyüpsultan Yaşam Parkı önünde otobüsten kalabalığı selamlayan Özel, yaptığı kısa konuşmada CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in daha önce neler yaptığından söz etti ve destek istedi.

İstanbul'un 5 yıl önce verdiği karardan memnun olduğunu ve Ekrem İmamoğlu'nun anketlerde Eyüpsultan'da iyi bir trend yakaladığını savunan Özel, İYİ Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'ndan istifa edip kendilerine destek için yanlarında bulunan Hatice Gürbulak'a da teşekkür etti.