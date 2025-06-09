CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek için taziye töreni düzenleyecek

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için yarın saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören yapacaklarını, Zeyrek'in cenaze namazının öğle namazına müteakip Hatuniye Camisi'nde kılınacağını söyledi. Özel, "Maalesef benim dünyada tanıdığım en iyi insan, en iyimiz, en çalışkanımız, en dürüstümüz, Manisa'nın partili partisiz bütün Manisa'nın bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın yarısını, kalbimin yarısını kaybettim" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından hastane önünde açıklama yaptı.

Zeyrek'in hayatını kaybettiğinin henüz annesine söylenemediği bildirerek konuşmasına başlayan Özel, "Henüz başkanımızın annesine söylenemedi. Kalp krizi riski var. O yüzden mikrofon kullanamayacağım, kullanmamamız gerekiyor" dedi.

"Ferdi'nin hayalleri Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek, artacak güçteydi"

Konuşmakta güçlük çeken, zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Çok zor günler geçirdik hep beraber. Malesef benim dünyada tanıdığım en iyi insan, en iyimiz, en çalışkanımız, en dürüstümüz, Manisa'nın partili partisiz bütün Manisa'nın bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın yarısını, kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz yol arkadaşımızı, bir siyaset arkadaşından öte bir çocukluk, gençlik arkadaşımızı, Manisa yetiştirdiği en müstesna kişilerden, siyasetçilerden birini kaybetti. Manisa o kadar çok şey kaybetti ki… Ferdi'nin hayalleri Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek, artacak güçteydi. Hepimiz de ona o yüzden bu kadar çok güveniyorduk.

"Hiç hak etmediğini düşündüğümüz bir sonla karşı karşıyayız"

Hiç hak etmedi, hiç hak etmediğini düşündüğümüz bir sonla karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz, hepimiz çok doluyuz. Eşi ve kızı eve geçtiler. İkizlerini alıştıracaklar yarına. Annesine en müsait şekilde, en uygun şekilde doktorlar söyleyecekler. Büyük ihtimalle bir anjiyo olması gerekiyor annesinin de. Burası bir hastane ve diğer hastaların yakınlarının yerine kendinizi koyun. Biz bu hastanenin girişini boşaltmak durumundayız. Bu hastaneyi boşaltmak durumundayız. Emin olun Ferdi yukarda yanımda olsaydı bana şunu diyecekti; 'ABi bu insanların evine gitmesi lazım. Sen söylesen giderler' diyecekti. Ailenin ricası, benim ricam hastaneyi boşaltmanız. Biz burada bu akşam bir taziye almayacağız.

"Biz Ferdi Başkandan razıyız. Bize hayatımızın en büyük mutluluklarını yaşattı"

Yarın saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bir tören yapacağız. Daha sonra Hatuniye'de öğle namazı bitecek, Ferdi Başkanımızın cenaze namazını bir tek onun doldurabildiği Cumhuriyet Meydanı'nda saf tutarak cenaze namazını kılacağız. Ardından hep birlikte yürüyerek onun da çok sevdiği, benim de çok sevdiğim dedelerimizin, onun babasının aynı safta yattığı 1'inci mezarlıkta Başkanımızı defnedeceğiz. Sonra her birinizi Cumhuriyet Meydanı'ndaki eski nikah salonu olan Ferdi Başkanın Fatih Sergi Salonu yaptığı yerde taziyeleri kabul edeceğiz. Sizler geldikçe üç gün boyunca orada olacağız. Ben hepinizden razıyım, hiç yalnız bırakmadınız. Doktorlarımızdan, üniversitemizden razıyız, elden gelen her şeyleri yaptılar. Biz Ferdi Başkandan razıyız. Bize hayatımızın en büyük mutluluklarını yaşattı. Hep yanımızda oldu, hiç ayrı olmadı. Hepinizi çok seviyordu. Hepimiz onu çok seviyorduk. Başımız sağolsun. Allah hepinizden razı olsun, Allah Ferdi Başkanımızdan razı olsun. Başımız sağolsun."

Özgür Özel'in konuşması sırasında hastane önünde bekleyen vatandaşların "Hakkımız helal olsun" şeklinde seslenmeleri üzerine, Özgür Özel, vatandaşlardan tekrar Ferdi Zeyrek için helallik istedi. Özel, vatandaşlardan hastane bahçesinde beklememelerini de isteyerek, yarın Başkan Zeyrek'i hep birlikte son yolculuğuna uğurlayacaklarını ifade etti.