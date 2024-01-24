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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ölümünün 17'nci yılında eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i andı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal demokrasinin saygın isimlerinden Dışişleri Bakanımız İsmail Cem'i ölümünün 17'nci yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Cem'i anma mesajı paylaştı - Son Dakika