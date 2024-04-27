CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu\'nu tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi. Özel ayrıca, İYİ Parti'nin kurucusu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener'e sağlık ve mutluluklar diledi.

27.04.2024 22:15
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana Genel Başkanlık görevini üstlenen Sayın Meral Akşener'e bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
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