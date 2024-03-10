CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal\'da açılışı yapılan yurt ve tesislerin toplu açılış törenine katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart'tan sonra çok daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacağımızı, İstanbul'da 14 olan belediye sayımızı, başkanımız '14 artı 14' diyerek 28 diye bir hedef koyuyor, çok yüksek rakamlara ulaştıracağımızı müjdeliyorum." dedi.

Özel, Kartal'daki Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu, Destek Eğitim Kursu ile Gezegen Kafe Venüs Sosyal Tesisleri'nin toplu açılış törenine katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan programda konuşan Özel, yurda ismini veren Mustafa Necati hakkında bilgi verdi.

Necati'nin Mecliste birinci dönem Saruhan- Manisa mebusu olduğunu hatırlatan Özel, aynı zamanda harf devrimi yapılırken Milli Eğitim Bakanlığı görevlinde bulunan Necati'nin 35 yaşında apandisit patlaması sonucu hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Eski CHP Genel Başkanlarından merhum Deniz Baykal'ın da 35 yaşında milletvekili olduğuna belirten Özel, "36 yaşında Maliye Bakanı'dır. 36 yaşında maliye bakanlığını taşıyabilmiş olan bu partinin yine 36 yaşında Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'tir. 38 yaşında Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'dır. 39 yaşında Sağlık Bakanı Refik Saydam'dır Cumhuriyet'in ilk döneminde. Böyle bir parti bugünlerde 30'lu yaşlarındaki belediye başkanlarını aday gösterebiliyorsa bu, 31-32 yaşında aday olup bugün 37'nci yaşında hiç tartışmasız Kartal'a yeniden aday gösterilecek performansı, memnuniyeti gösteren Gökhan Yüksel'e bir teşekkür borcumuz vardır." diye konuştu.

Açılışı yapılan yurtta 478 kız öğrenci kalabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün başka bir halk buluşmasında olduğunu ifade eden Özel, açılışı yapılan yurtla ilgili bilgi verdi.

Yurtla 478 kız öğrencinin barınma sorununu çözmek için adım attıklarını kaydeden Özel, "2022 yılında Türkiye'de üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 22'sine yurt imkanı sağlanabiliyor. Bu oran İstanbul'da yüzde 10'un biraz üzerinde. O yüzden böylesine bir yatırımın yapılması, böylesine bir kız öğrenci yurdunun açılması Türkiye'nin diğer 80 vilayetinden buraya gelen öğrencilerin annelerinin, babalarının, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yüreklerine yollanmış çok sıcak bir mesaj. Kartal'dan onlara uzatılan bu dostluk eli Türkiye'nin toplumsal barışına da çok önemli bir katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Özel, bugüne kadar belediyelerinin Türkiye genelinde 64 yurt açtıklarını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlere ilişkin şöyle konuştu:

"31 Mart'tan sonra çok daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacağımızı, İstanbul'da 14 olan belediye sayımızı, başkanımız '14 artı 14' diyerek 28 diye bir hedef koyuyor, çok yüksek rakamlara ulaştıracağımızı müjdeliyorum. Genç belediye başkanları başardıkça daha çok gencin önünün açılacağını, Cumhuriyet Halk Partisinin genç Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bundan sonra daha çok kadınla daha çok gençle ve büyüklerin tecrübeleriyle birlikte çok daha kararlı adımlarla yürüyeceğimizi, önce yerel seçimlerde başaracağımızı sonra da Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisinin son genel başkanına da ilk genel başkanına da vefa borcumuzu, onların partisini iktidar yaparak ödeyeceğimizi buradan müjdeliyorum."

Konuşmaların ardından, kurdele kesilerek toplu açılış gerçekleştirildi.