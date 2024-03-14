CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da Hava Kuvvetlerine ait askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan askeri personele Allah'tan rahmet, yaralı personele acil şifalar diledi.
Özgür Özel, Konya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan askeri personel için sosyal medya hesabı X'ten başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, mesajında "Konya'da Hava Kuvvetlerimize ait askeri eğitim uçağının düştüğü kazada şehit olan askeri personelimize Allah'tan rahmet, yaralı personellerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Konya'daki uçak kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı - Son Dakika
Yalova, 2024 yılının ilk 2 ayında 117 milyon 718 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yapılan sektörler arasında gemi, yat ve hizmetleri, kimyevi maddeler ve mamulleri yer aldı. Yalova'daki süs bitkileri ve mobilya kağıt orman ürünleri sektörleri de ihracatta önemli bir paya sahip oldu.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların önünde, en ön sırada yer almaktır.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin genel kurulunda Anadolu Ajansı (AA) Kıdemli Muhabiri Selçuk Kılıç, üçüncü kez başkanlığa seçildi. Genel kurulda yapılan seçimde Kılıç, 62 oy alarak başkanlığa yeniden seçilirken, diğer aday Gökmen Şahin 44 oyda kaldı. Kılıç, görevine devam edecek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TSYD Trabzon Şubesini daha da etkin hale getirmek için önemli projeler yapacaklarını belirtti.
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