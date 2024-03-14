CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Konya\'daki uçak kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Yalova'da 2024 İhracatı 117 Milyon 718 Bin Dolar Oldu

Yalova, 2024 yılının ilk 2 ayında 117 milyon 718 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yapılan sektörler arasında gemi, yat ve hizmetleri, kimyevi maddeler ve mamulleri yer aldı. Yalova'daki süs bitkileri ve mobilya kağıt orman ürünleri sektörleri de ihracatta önemli bir paya sahip oldu.