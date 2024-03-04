CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye İttifakına Davet Ediyorum

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen mitingde; "Hep beraber Türkiye ittifakındayız. Bu ittifakın içinde muhafazakar demokratlar var. Bu ittifakın içinde milliyetçi demokratlar var. Geçmiş seçimlerde birlikte olduğumuz ittifak ortaklarının kıymetli seçmenlerinin itirazı bitmedi ki ittifakımız bitsin. İtirazları saray düzeninedir. İtirazları sömürüyedir, israfa, yolsuzluğadır. MHP'den ayrılıp gidenlerin itirazı, Devlet Bahçeli'nin U dönüşünedir. Dün tükürdüğü yüzü bugün öpmesinedir. Dün hakaret ettiğine bugün methiye düzmesinedir. Bu itirazların hiçbirisi bitmedi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde miting düzenledi. Emeklilerin sorunları üzerinden iktidara yüklenen Özel, şunları söyledi:

"Kendisi 14 tane uçağa binen, yazın Muğla'da yazlık sarayı olan, kışın Ahlat'ta kışlık sarayı olan, Boğaz'da yüzen sarayı olan, Ankara'da bin odalı sarayı olan, yediği önünde, yemediği arkasında olan, yedi sülalesini, eşini, dostunu, bütün çevresini o sarayda bedavaya yaşatan Recep Tayyip Erdoğan; sıra emekliye gelince 'Para yok, bütçe yok' diyor. Beşli çeteye gelince para var. Siyaset, öncelik belirleme işidir. Bir ülkenin her şeye parası yeter ama aynı anda hepsine birden yetmez. Ülkeyi yöneten karar verecek önceliğine. Recep Tayyip Erdoğan'ın önceliği, İliç'teki 9 işçimizi öldüren o madenin yabancı şirket Anagold'un vergilerini silmekte. Onunla birlikte geçen sene silinen vergilerin toplamı, emeklinin istediği paraya denk geliyor ama diyor ki, 'Ben emekliye zam yaparsam çalışanların maaşını ödeyemem'. Onları karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Çalışanlar, emeklilerin talebine kulak tıkasın istiyorlar. Kulağını aç da dinle Recep Tayyip Erdoğan. Bugünün çalışanları, yarının emeklileridir. Bugünün emeklileri, günün çalışanlarıdır. Çalışan da emekli de bizim canımızdır. Esas hakkımızı istediğimiz beşli çetelerdir, saray müteahhitleridir. Hakkımızı söke söke alacağız."

"KARINCANIN KARDEŞİ CHP'DİR"

İğneden ipliğe yapılan zamlara da değinen Özel, şöyle devam etti:

"Bu bayram gelince 2 bin lirayı 3 bin lira yaptılar. Beğenmediğimiz, itiraz ettiğimiz 2018'in bin lirası, 22 kilo kıyma alıyordu. Bu senenin, bugünün 3 bin lirası sadece 6 kilo kıyma alıyor. O günden bugüne sadece bayram ikramiyesinde emeklinin sofrasından, emeklinin kursağından 18 kilo kıymayı çaldılar. Biz bu hakkı yedirmeyiz. Bunun peşine düşeceğiz. Tayyip Erdoğan'ın bir huyu var. Yukarıdan bakıyor, aşağıdakileri karınca gibi görüyor ve ezmeye çalışıyor. Emekliyi de işçiyi de memuru da esnafı da köylüyü de karınca gibi görüp ezmeye çalışıyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan. Karıncanın kardeşi var. Onu sana ezdirtmeyiz. Karıncanın kardeşi CHP'dir."

"SEN İSTİYORSUN DİYE DEM KONUŞMAYACAĞIM"

Özgür Özel, Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı enflasyonla ilgili de şunları söyledi:

"Aylık enflasyon yüzde 4,5, yıllık enflasyon yüzde 67. Güya 'Memurumu, işçimi, enflasyona ezdirmem. Emekliyi enflasyona ezdirmem' yalanını atanlar, en düşük emekliye yüzde 33 zam yaptılar. Memura ve işçiye yüzde 49 zam yaptılar. Ne demek TÜİK? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri. TÜİK 67 demiş. Bunlar işçiye, memura 49 vermişler. Yüzde 18 işçiden, memurdan çalmış. Emekliye 33 vermiş, yüzde 34 cebinden çalmış. Ayrıca bu hesabı Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumuna göre yapmış. Hesabı doğru yapsa yüzde 120 enflasyon. Yani birkaç sene içinde 24 lira kıyma alan ikramiyenin 6 kiloya düşmesi boşuna değil. Her gün cebinizde bir el var. Her gün sizin paranızı alıyor. Sonra o istiyor ki, meydanlara çıkalım, onunla kavga edelim. Efendim, 'Bunlar gelirse ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler' gibi yalanlarla esas mesele konuşulmasın istiyor. Ey Recep Tayyip Erdoğan, seninle istediğin gibi kavga edeceğim ama kimlik siyaseti kavgası etmeyeceğim. Sen zam yaparken sen istiyorsun diye DEM konuşmayacağım. Emekliyi, esnafı, yoksulluğu, işsizliği konuşacağım ben."

"TÜRKİYE İTTİFAKINA DAVET EDİYORUM"

Cumhur İttifakı'na da tepki gösteren Özel, şöyle konuştu:

"Sosyal demokratlar var. Hep beraber Türkiye ittifakındayız. Bu ittifakın içinde muhafazakar demokratlar var. Bu ittifakın içinde milliyetçi demokratlar var. Geçmiş seçimlerde birlikte olduğumuz ittifak ortaklarının kıymetli seçmenlerinin itirazı bitmedi ki ittifakımız bitsin. İtirazları saray düzeninedir. İtirazları sömürüyedir, israfa, yolsuzluğadır. MHP'den ayrılıp gidenlerin itirazı, Devlet Bahçeli'nin U dönüşünedir. Dün tükürdüğü yüzü bugün öpmesinedir. Dün hakaret ettiğine bugün methiye düzmesinedir. Bu itirazların hiçbirisi bitmedi. İyi insanları, geçmiş dönem ittifak ortaklarımızı ve Türkiye'nin bütün milliyetçilerini, bütün muhafazakarlarını, haramdan ve yalandan korkan herkesi Türkiye ittifakında buluşmaya davet ediyorum. Türkiye ittifakının renkleri kırmızıyla beyazdır. Renklerini CHP bayrağından almıyor. Ay yıldızlı al bayrağımızdan alıyor."