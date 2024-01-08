CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Metin Göktepe\'yi anarak adalet talep etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polisler tarafından dövülerek öldürülen Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi andı. Özel, "Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü. 'Yeter artık, gözlerim görmüyor' sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler. Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Metin Göktepe'yi katledilişinin 28'inci yılında andı. Özel, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı.

"Saklanan gerçekleri ortaya çıkarmak istediği için gazeteci Metin Göktepe dövülerek öldürüldü. 'Yeter artık, gözlerim görmüyor' sözlerine rağmen vurmaya devam ettiler. Katledilişinin 28'inci yılında Evrensel muhabiri Metin Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyorum."