CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli tekvandocuları kutladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli tekvandocular Ali Can Özcan ve Meryem Betül Çavdar'ı kutladı.
Özel, sosyal medya hesabından "K44 58kg kategorisinde gümüş madalya kazanan tekvandocumuz Ali Can Özcan'ı ve K44 52kg kategorisinde broz madalya kazanan Meryem Betül Çavdar'ı kutluyorum" mesajını paylaştı.
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