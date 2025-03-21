CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Olağanüstü Kurultay Kararını Açıkladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Tüzüğü'nün tüzüğün kendisine verdiği yetkiye dayanarak partisini 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya götürme kararı aldığını ifade etti ve "Ben CHP Genel Başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023'te verdikleri o yetkiye, bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine talibim. CHP Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum. 23 Mart günü yapacağımız Cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla 'Haydi işinize' diyerek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Binası önünde yaptığı açıklamada, her koşulda Cumhurbaşkanı adaylarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu yinelediklerini ifade etti. Özgür Özel, şöyle konuştu:

"O adayı belirletmemek için bugün bir tenezzül, yeni bir tasarruf, yeni bir girişim, CHP'ye kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların, yazı yazanların, 'Binaların dışında oy kullanılamaz, halk oy kullanamaz, bilmem ne yapamaz' bu hazırlıklarını da gördük ve buna karşı bugün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız ve resmi kayıtlara geçen bir başvuruyu büyük bir memnuniyetle açıklamak isterim.

Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince, orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye 'ye ilan ederiz.

Bundan sonraki süreçte 15 gün sonra, 6 Nisan günü, her birinin kişisel ve partili namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP delegeleri olağanüstü kurultay sandığının başına geçip, bu süreçte sırf hırstan, ihtirastan, gözü dönmüşlükten bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk'ün kurduğu partiye kayyım atamaya bile kalkışan niyetlenenlere inat, o sandığın başında idarelerini tazeleyeceklerdir.

6 Nisan günü ben CHP Genel Başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023'te verdikleri o yetkiye, bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine talibim. CHP Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum. Bunu 23 Mart günü yapacağımız Cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla 'Haydi işinize' diyerek yolumuza devam ediyoruz."

(Sürecek)