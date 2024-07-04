CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Zirvesi'ne Katılacak - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Zirvesi'ne Katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal'in Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek toplantısına katılacak. Özel, toplantıda üst düzey görüşmeler yapacak ve Filistin sorununu gündeme getirecek. Ayrıca, temmuz ayında Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü anma toplantısına ve Kıbrıs Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

04.07.2024 13:34
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Temmuz Cumartesi günü, Sosyalist Entarnasyonal'ın Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek toplantısına katılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, konuya ilişkin "Genel Başkanımız Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcısı. Bu çerçevede, Bükreş'te yapılacak Sosyalist Enternasyonal zirvesine katılmak üzere Bükreş'te olacak. Orada başta Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olmak üzere üst düzey görüşmeler yapacak. Filistin sorununu Sosyalist Enflasyonal'da en yüksek sesle dillendiren liderlerden, siyasetçilerden biri oldu Özgür Özel. Bu tavrımızı da önümüzdeki toplantıda sürdüreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in temmuz ayında yapacağı yurt dışı temaslarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Uzgel, şunları söyledi:

"Daha önce de dedğimiz gibi, CHP dış politika konusunda aktif olacaktı. Gerçekten de bu aktivitemizi bir sürü koldan ve bir sürü boyutta devam ettiriyoruz. Bunlardan en önemlisi tabii ki Genel Başkanımızın yaptığı yurt dışı ziyaretler. Bildiğiniz gibi Genel Başkanımız Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcısı. Bu çerçevede, Bükreş'te yapılacak Sosyalist Enternasyonal zirvesine katılmak üzere Bükreş'te olacak. Orada başta Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olmak üzere üst düzey görüşmeler yapacak. Bu görüşmelerde bazen biz Türkiye'nin sorunlarını dile getiriyoruz. Bazen bölgesel gelişmelere değiniyoruz. Örneğin Filistin sorunu Sosyalist Enflasyonal'da en yüksek sesle dillendiren liderlerden, siyasetçilerden biri oldu Özgür Özel. Bu tavrımızı da önümüzdeki toplantıda sürdüreceğiz."

"Romanya'da ikili temaslar olacak"

Toplantının bir yönetici toplantısı şeklinde devam edeceğini kaydeden Uzgel, CHP Lideri Özel'in toplantıda kısa bir konuşması olabileceğini belirtti. Uzgel ayrıca, Özel'in farklı ülkelerden diploma ve liderlerle de önceden programlanmış veya akış esnasında spontan olarak gerçekleşecek ikili temaslarda bulunacağını da söyledi.

"11 Temmuz'da, Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde anma toplantısında olacağız"

Uzgel, CHP Lideri Özel'in temmuz ayı içerisinde planlanmış diğer yurt dışı programları hakkında ise şu bilgileri verdi:

"11 Temmuz'da, Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın yıl dönümünde anma toplantısında olacağız. Buna önem veriyoruz. Çünkü dünya tarihinde son dönemde yaşanan en ağır soykırımlardan  biri gerçekleşti Srebrenitsa'da. Genel Başkanımız ile birlikte bu anma törenine katılacağız. Orada da bazı görüşmelerimiz olacak.

"20 Temmuz'da 174 Kıbrıs gaziyle birlikte KKTC'de olacağız"

20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünde Türkiye'den -anlamlı olması açısından- 174 Kıbrıs Savaşı gazisiyle birlikte orada bulunacağız. Bildiğiniz gibi 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Harekatı sırasında, partimizin Üçüncü Genel Başkanı Bülent Ecevit, başbakandı. Onun aldığı inisiyatif çok önemlidir. Dolayısıyla CHP olarak Kıbrıs sorununu Türkiye'de en çok sahiplenen, en savrulmadan, istikrarlı bir şekilde sahiplenen partiyiz. Dolayısıyla da Kıbrıs'a özel bir önem veriyoruz. Kıbrıs sorunu, CHP'nin genlerinde vardır. Kıbrıs halkının esenliği, güvenliği ve tabii ki Kıbrıs dolayımıyla Türkiye'nin güvenliği bizim için olmazsa olmaz koşullarımızdan bir tanesidir. Medyaya bu Erdoğan'ın bir yansıtması oldu, 'birlikte gidilecek' diye ama böyle bir şey söz konusu değil. CHP, programını çok çok önceden yapmıştı. Her türlü hazırlığımız zaten vardı. Dolayısıyla CHP kendi programını uygulayacak. Ama tabii ki orada devlet töreninde Cumhurbaşkanı ile yan yana gelebilir, böyle bir ortam gerçekleşebilir, ayaküstü bir sohbet olabilir. Ama CHP kendi programını, Cumhurbaşkanı olsa da olmasa da uygulayacak zaten."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Zirvesi'ne Katılacak - Son Dakika

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