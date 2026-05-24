CHP Genel Başkanı TBMM\'ye Yürüdü

(ANKARA) - TBMM'ye yürüyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir genel merkezi geride bıraktık çünkü siyasi partilerin başarı için binalara değil azme, kararlılığa ihtiyacı var. O azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bir makam odası geride kaldı, meraklısına bıraktık. Bir diğeri Meclis'te. Bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi TBMM'deki grup odasıdır. Ayrıca toplam 83 makam odamız vardı. Birisini hazımsızlara bıraktık ama bir diğeri Atatürk'ten miras ona gidiyoruz" dedi.

CHP Genel Merkezi, sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekiplerince, otopark girişindeki zincirler ve kapılar kırılarak, gaz ve göz yaşartıcı gaz kapsülü kullanılarak boşaltıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, partililer ile desteğe gelen yurttaşlar müdahalenin ardından Genel Merkez'den ayrılarak TBMM'ye yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında konuşan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Çok zorlu, çok acımasız ama umut dolu bir gün. Çünkü gördüğünüz gibi Türk polisini, Türkiye'nin kurucu partisine saldırttılar. Ondan önce Ankara'nın ne kadar kriminal adamı varsa onlarla gelip genel merkezimize saldırdılar. Sonra polisle birlikte girdiler. Ama bu bir yılgınlık, bir pişmanlık yaratmaksızın bizim mücadele azmimize azim katıyor, gücümüze güç katıyor. Biz artık son nefesi alacak hale kadar orada dayandık sonra çıktık. Bir genel merkezi geride bıraktık çünkü siyasi partilerin başarı için binalara değil azme, kararlılığa ihtiyacı var. O azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bir makam odası geride kaldı, meraklısına bıraktık. Bir diğeri Meclis'te. Bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi TBMM'deki grup odasıdır."

"MÜCADELEYİ OTURARAK KAZANMADIK"

Ayrıca toplam 83 makam odamız vardı. Birisini hazımsızlara bıraktık ama bir diğeri Atatürk'ten miras ona gidiyoruz. 81 tane de Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Artvin'e, Hakkari'den Manisa'ya kadar il başkanlıklarımız genel merkezimizdir. Bundan sonra sokaktayız, sahadayız. Mücadeleyi biz oturarak kazanmadık. Bu parti 47 yıl sonra sokakta olduğu için, meydanda olduğu için mücadele ettiği için kazandı. Şimdi de o şekilde kazanacağız. 100 kişi 150 kişi çıktık, on binlerle yürüyoruz Meclis'e doğru. Yağmur yağdı, dolu yağdı ama kalabalık gitgide arttı. Beş, altı kez bariyerleri aştı millet. En son TOMA vardı. TOMA bariyerlerini de tabii ki polisimizi de üzmeden sabırla ama kararlılıkla aştık. Meclisimize doğru yürüyoruz. Birazdan Milli Egemenlik Parkı'nda buluşacağız."