CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'den Erdoğan'a Ahtapot Yanıtı: "Aranan Ahtapot Bulundu. - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'den Erdoğan'a Ahtapot Yanıtı: "Aranan Ahtapot Bulundu.

27.05.2025 15:46  Güncelleme: 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB soruşturmaları hakkında yaptığı ahtapot benzetmesine yanıt verdi. Kürsüden ahtapot görseli gösteren Özel, “Tayyip Bey sürekli kendi kendine bir ahtapot görüyor. Sürekli ahtapot anlatıyor. Ahtapotun kollarını arıyorsan işte Fatih Belediyesi, işte Bayrampaşa Belediyesi, öbür kolunda Bahçelievler Belediyesi. 40 haramiler ahtapotun elinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) soygunu. Depremde çadır satan Kızılay’ın vurgunu. 17-25 Aralık. Yunus Emre Vakfı soygunu. Dezenfektan satan bakan da ahtapotun bir kolunda; TÜRGEV, Ensar ikisi birden ahtapotun bir kolunda. Ahtapot meraklılarına gösterelim: Yeni Şafak hazırla manşeti, A Haber ‘son dakika’ yaz: ‘Aranan ahtapot bulundu. Reis’in tarif ettiği ahtapot Özgür Özel‘in ellerinde’” dedi.

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB soruşturmaları hakkında yaptığı ahtapot benzetmesine yanıt verdi. Kürsüden ahtapot görseli gösteren Özel, "Tayyip Bey sürekli kendi kendine bir ahtapot görüyor. Sürekli ahtapot anlatıyor. Ahtapotun kollarını arıyorsan işte Fatih Belediyesi, işte Bayrampaşa Belediyesi, öbür kolunda Bahçelievler Belediyesi. 40 haramiler ahtapotun elinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) soygunu. Depremde çadır satan Kızılay'ın vurgunu. 17-25 Aralık. Yunus Emre Vakfı soygunu. Dezenfektan satan bakan da ahtapotun bir kolunda; TÜRGEV, Ensar ikisi birden ahtapotun bir kolunda. Ahtapot meraklılarına gösterelim: Yeni Şafak hazırla manşeti, A Haber 'son dakika' yaz: 'Aranan ahtapot bulundu. Reis'in tarif ettiği ahtapot Özgür Özel'in ellerinde'" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Özel, kürsüden üstünde ahtopot figürünün olduğunu fotoblok göstererek şöyle konuştu:

"Tayyip Bey sürekli kendi kendine bir ahtapot görüyor. Sürekli ahtapot anlatıyor. Ahtapotun kollarını arıyorsan işte Fatih Belediyesi, işte Bayrampaşa Belediyesi, öbür kolunda Bahçelievler Belediyesi, pek yakında büyük kol Esenler Belediyesi; kafadan çıkıyor en büyük kol. Ama ben Tayyip Bey'in esas ahtapotunu göstereyim: Bakın, bu Tayyip Bey'in ahtapotunda 'beşli çete' dediğin 40 haramiler; yaklaşık 43 şirket bunlar. 40 haramiler ahtapotun elinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soygunu. Özel Kalem Müdürü Serim'in gencecik oğlunu önce dışişlerinde özel kalem yapıp, Kıbrıs'a büyükelçi yapıp hem kaset toplatıp hem oradaki büyük vurgunla, gemiler, gemilerde yakalananlar. Depremde çadır satan Kızılay'ın vurgunu. 17-25 Aralık dört bakan, devrin Başbakanı'nın 'Hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim' dediği dört bakan, ayakkabı kutuları, çikolata kutuları, elbiseler, kıyafet askıları. Buraya kadar pislik; 'Sıfırladın mı oğlum paraları?' İşte ahtapotun öbür ucu. Yunus Emre Vakfı soygunu, ahtapotun milliyetçi kolu. Dezenfektan satan bakan da ahtapotun bir kolunda; TÜRGEV'i, Ensar'ı kol yetmedi, ayrı ayrı yazamadık, ikisi birden ahtapotun bir kolunda. İşte ahtapotun besledikleri."

"Al sana ahtapot"

Bir diğer fotobloku gösteren Özel, "Bu da ahtapotun canından bezdirdikleri, boğazından sıktıkları" diyerek şöyle devam etti:

"Bir elinde işçi, bir elinde esnaf, bir elinde emekçi, bir elinde çiftçi... Gençlerin geleceğini tükettiği ahtapotun ta kendisi. Memuru, işsizi; bitirdiniz memleketi. Al sana ahtapot bu. Ahtapot meraklılarına gösterelim: Yeni Şafak hazırla manşeti, en güzel sen yapıyorsun mizanpajı. Hadi Yeni Şafak, hadi A Haber. A Haber son dakika yaz: 'Aranan ahtapot bulundu. Reis'in tarif ettiği ahtapot Özgür Özel'in ellerinde' 17-25 de burada açlıktan sefalet çeken emekli de...

"Asgari ücrete ara zammı söke söke alacağız"

Yollara düşüyoruz. Bu hafta öncelikle perşembe günü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) ardından Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu'na (TİSK) ertesi gün TÜRK-İŞ'e ardından HAK-İŞ'e; sendika konfederasyonlarına. Haftaya işçinin, emeklinin, esnafın temsilcilerine... Adım adım gezeceğiz. Öyle bir kişiye sorup değil; 'Esnafı nasıl koruyacağız? KOBİ'ye ne destek vereceğiz? Sanayiciye ne katkı sağlayacağız?' ve söke söke alacağız ki asgari ücrete ara zam alacağız. Emekliye seyyanen zam alacağız. Tut ki asgari ücreti zamlamadılar, emekliye seyyanen zammı vermediler. Emeklinin de emekçinin de iki eli değil, bu ahtapot gibi sekiz eli sizin yakanızda. Huzur vermeyeceğiz. O ara zammı söke söke alacağız.

"Ahtapota huzur yok. Yolumuz açık, cesaretimiz tam, arkadaşlarımız tertemiz, mücadelede varız"

Yarın akşam Esenler'e bekliyorum İstanbul'u. Hafta sonu için tartışma büyük. Karar veremedik. Düzce, 'Biz istiyoruz' diyor mitingi Düzce'de. Antalya, 'Havalar ısınmadan milyonlar meydanda' diyor. Karar veremedim; Düzce mi, Antalya mı? Cumartesi Düzce'ye, pazar Antalya'ya. Ahtapota huzur yok. Yolumuz açık, cesaretimiz tam, arkadaşlarımız tertemiz, mücadelede varız, gerisini onlar düşünsün. Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyün."

(SON)

Kaynak: ANKA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi, Yeni Şafak, Özgür Özel, Politika, Kızılay, Ekonomi, Güncel, Kıbrıs, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'den Erdoğan'a Ahtapot Yanıtı: 'Aranan Ahtapot Bulundu. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Sakarya’da düğünde yedirilen tavuk pilav 22 kişiyi zehirledi Sakarya'da düğünde yedirilen tavuk pilav 22 kişiyi zehirledi
Juventus’ta kalacak mı Kenan Yıldız kararını verdi Juventus'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi
Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış
İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı 77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Beşiktaş’ta transfer bitiyor Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı
Isparta ve Sinop’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı Isparta ve Sinop'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye’ye geliyor Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor

15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
22:02
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı
FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
21:53
Hatayspor’dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer
Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer
21:21
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
21:02
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt
Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
21:00
Mersin’de tüm stat Ali Koç’u istifaya davet etti
Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
20:51
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 16:05:48. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'den Erdoğan'a Ahtapot Yanıtı: "Aranan Ahtapot Bulundu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.