CHP Heyeti İrlanda Meclisi Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Heyeti İrlanda Meclisi Başkanı ile Görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki CHP heyeti, İrlanda Meclisi Başkanı Seon O Fearghail ve beraberindeki milletvekillerinden oluşan heyetle görüştü. İrlanda heyeti, CHP'yi yerel seçimlerdeki başarılarından dolayı tebrik ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliklerinin artırılması konusunda niyetlerini paylaştı. CHP heyeti ise demokrasi, yargı bağımsızlığı ve gelir adaletinin tesis edilmesi konularının öncelikli gündemleri olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gazze'deki ateşkesin sağlanması, savaşın son bulması ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulması konularında karşılıklı niyet beyanlarını paylaştılar.

19.07.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki CHP heyeti, İrlanda Meclisi Başkanı Seon O Fearghail ve beraberindeki milletvekillerinden oluşan heyetle görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyette CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile milletvekilleri Yunus Emre, Süreyya Öneş Derici, Serkan Sarı, Ediz Ün ve Cevdet Akay yer aldı.

Türkiye programları kapsamında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden İrlanda heyeti, CHP'yi yerel seçimlerde gösterdiği başarı için tebrik etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi niyetlerini paylaşan İrlanda heyeti, turizm, eğitim ve ticaret alanındaki işbirliklerinin artırılması yönünde görüşlerini bildirdi.

CHP heyeti Türkiye'de iktidara gelme noktasında önemli bir güç kazandıklarını; demokrasi, yargı bağımsızlığı ve gelir adaletinin tesis edilmesi konularının öncelikli gündemleri olacağını ifade etti.

Heyetler, Gazze'deki ateşkesin sağlanması, savaşın son bulması, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulması hususunda karşılıklı niyet beyanlarını birbirleriyle paylaştılar.

Kaynak: AA

İstanbul Sözleşmesi, Deniz Yavuzyılmaz, Demokrasi, Gazze, Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Heyeti İrlanda Meclisi Başkanı ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
14:04 Afra Saraçoğlu’nun annesi, kızı için yapılan ’’Yeteneksiz’’ yorumunu görünce çılgına döndü Afra Saraçoğlu'nun annesi, kızı için yapılan ''Yeteneksiz'' yorumunu görünce çılgına döndü
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 15:50:46. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Heyeti İrlanda Meclisi Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement