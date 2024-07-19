CHP Heyeti İrlanda Meclisi Başkanı ile Görüştü

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki CHP heyeti, İrlanda Meclisi Başkanı Seon O Fearghail ve beraberindeki milletvekillerinden oluşan heyetle görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyette CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile milletvekilleri Yunus Emre, Süreyya Öneş Derici, Serkan Sarı, Ediz Ün ve Cevdet Akay yer aldı.

Türkiye programları kapsamında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden İrlanda heyeti, CHP'yi yerel seçimlerde gösterdiği başarı için tebrik etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi niyetlerini paylaşan İrlanda heyeti, turizm, eğitim ve ticaret alanındaki işbirliklerinin artırılması yönünde görüşlerini bildirdi.

CHP heyeti Türkiye'de iktidara gelme noktasında önemli bir güç kazandıklarını; demokrasi, yargı bağımsızlığı ve gelir adaletinin tesis edilmesi konularının öncelikli gündemleri olacağını ifade etti.

Heyetler, Gazze'deki ateşkesin sağlanması, savaşın son bulması, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulması hususunda karşılıklı niyet beyanlarını birbirleriyle paylaştılar.