CHP Heyeti Narin Güran'ın Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Heyeti Narin Güran'ın Kabrini Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Narin Güran'ın cinayetini araştırmak üzere görevlendirdiği heyet, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Narin'in kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı.

10.09.2024 15:02
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Narin Güran'ın cinayetini araştırmak üzere görevlendirdiği heyet, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Narin'in kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetini araştırmak üzere görevlendirilen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Karaman Milletvekili Atakan Ünver'den oluşan CHP heyetinin kentteki temasları sürüyor.

Heyet, Tavşantepe Mahallesinde dün toprağa verilen Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti. Temaslarına ilişkin açıklamada bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Narin Güran cinayetinin sahipsiz kalmaması için burada olduklarını ifade ederek, "Bu cinayeti bir kez daha mezarı başında lanetliyoruz. Narin'in şahsında bütün topluma karşı işlenmiş en ağır suçlardan birisidir. Bizler hukukçular olarak, bu toplumun ortaklaştığı vicdanın sesi olarak, bu cinayetin sahipsiz kalmaması, sorumluların ortaya çıkması, etkin ve adil bir soruşturma yapılması için buradayız, Diyarbakır'da olmaya devam edeceğiz. Bütün toplumun vicdanını kanatan, yaralayan, yok eden bu eylemin sorumlularının bulunması için elimizden ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız. Adalet ve vicdan duygusunun önünde hiçbir değer olmamalı" dedi.

Heyetin kentteki temasları sürüyor.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Heyeti Narin Güran'ın Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika

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