CHP İl Başkanı Talat Yalaz Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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CHP İl Başkanı Talat Yalaz Hakkında Soruşturma Başlatıldı

CHP İl Başkanı Talat Yalaz Hakkında Soruşturma Başlatıldı

ESKİŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı, sokak hayvanlarına yönelik komisyonda görüşülen kanunun tasarısına karşı yapılan sokak eylemlerine katılıp, 'Vicdanını körelmiş olanlar, hayvanları katletmeyi öneriyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; tarihi bir direnişe hazır olsunlar' sözlerini sarf eden CHP İl Başkanı Talat Yalaz hakkında 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

24.07.2024 14:26
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ESKİŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı, sokak hayvanlarına yönelik komisyonda görüşülen kanunun tasarısına karşı yapılan sokak eylemlerine katılıp, "Vicdanını körelmiş olanlar, hayvanları katletmeyi öneriyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; tarihi bir direnişe hazır olsunlar" sözlerini sarf eden CHP İl Başkanı Talat Yalaz hakkında 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, sokak hayvanlarına yönelik komisyonda görüşülen kanunun tasarısına karşı yapılan sokak eylemlerine katıldı. Hamamyolu Caddesi'ndeki eylem sırasında açıklamalarda bulunan Yalaz, kanunu bu haliyle yasalaşması halinde Gezi Parkı eylemlerini hatırlatarak, "Vicdanını körelmiş olanlar, hayvanları katletmeyi öneriyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek, can dostlarımıza dokunurlarsa da aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz. Direne direne kazanacağız. Eğer bu yasayı geçirirlerse, tarihi bir direnişe hazır olsunlar" dedi.

YARIN İFADE VERECEK

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalaz'ın açıklamalarının ardından 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yalaz'ın yarın savcılığa giderek hakkındaki suçlamaya ilişkin ifade vereceği belirtildi.

'MÜCADELE AZMİMİZİ ZERRE KADAR ETKİLEMEYECEK'

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, soruşturmaya tepki göstererek, "Hayvanseverlerle ve vicdan sahibi hemşehrilerimizle yaptığımız basın açıklaması sırasında uyarılarımızı yineledik. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in grup toplantısında sarf ettiği 'Tarihi bir direnişe' hazır olun' sözünü vurguladık. Hakkımda halkı kanunlara karşı direnmeye tahrik suçundan soruşturma başlatılmış. Eskişehir Adliyesi'nde savcılığa ifade vereceğim. Ne linç kampanyaları ne de asılsız suçlamalar mücadele azmimizi zerre kadar etkilemeyecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, Hayvan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İl Başkanı Talat Yalaz Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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