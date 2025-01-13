CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

Geniş Video İzle

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestoda, iktidarın sosyal belediyecilik uygulamalarını hedef aldığını ve bu operasyonların CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabası olduğunu ifade etti.

13.01.2025 18:17  Güncelleme: 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından belediye önünde toplanan yurttaşlara seslendi. Çelik, "Böyle operasyonlarla CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyundaki algısını düşürmeye çalışıyorlar" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın belediyeye yönelik şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının ardından çok sayıda CHP'li ve yurttaş, belediye önünde bir araya geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, burada toplananlara seslendi. "31 Mart günü Beşiktaş halkı yüzde 65 gibi bir oranla Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı seçti" diyen Çelik, şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın toplam 31 tane meclis üyesi var. Cumhur İttifakı'ndan 31 Mart'ta bir tane bile meclis üyesi seçilmedi. Beşiktaş'ta seçilen 31 meclis üyesinin tamamı CHP'li Meclis üyesi. Beşiktaş Belediye Başkanımızın ve onun çalışma arkadaşlarının itibarına gölge düşürmeye çalışıyorlar. Beşiktaş'ta sosyal belediyecilik uygulamaları gerçekleşiyor. Örneğin burada bir 'Öğrenci Ye' projesi başladı. Beşiktaş'ın öğrencileri, Beşiktaş'ın restoranlarından ücretsiz yemek yiyorlar. Üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan proje İstanbul'un ve Türkiye'nin başka yerlerinde uygulanıyor. Yine buradaki aşevinde de yoksul vatandaşlarımıza hizmetler veriliyor. Burada emekliler için, aileler için çok önemli sosyal destek projeleri gerçekleştiriliyor. Sadece Beşiktaş'ta değil, İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerimiz çok önemli sosyal belediyecilik uygulamaları gerçekleştiriyorlar. İşte tam da bu operasyonları bunun için yapıyorlar. 2019'dan beri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de sosyal belediyecilik uygulamaları gerçekleştiriyor. İşte bunu hazmedemiyorlar. Çünkü kendileri emekliye 14 bin lirayı reva görüyorlar. Asgari ücretliye 22 bin lirayı reva görüyorlar. Yani halkı yoksullaştırıyorlar, onlar halkı yoksullaştırdıkça, onlar vatandaşlarımızı sefalete sürükledikçe CHP'li belediyeler sosyal desteklerle komşularımızın, yurttaşlarımızın yanında oluyorlar. Bu ne anlama geliyor, biliyor musunuz? İlk erken seçimde CHP'nin iktidar olacağı anlamına geliyor. İşte böyle operasyonlarla CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyundaki algısını düşürmeye çalışıyorlar. Bugün ihaleler üzerinden bir soruşturma başlattılar."

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik\'ten Rıza Akpolat\'ın Gözaltına Alınmasına Tepki
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Rıza Akpolat, Beşiktaş, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 04:38:38. #1.12#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.