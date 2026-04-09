CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den Kriz ve Yargı Sürecine İlişkin Açıklamalar

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla göreve geldiğini ve geçici bir süre için bu görevi üstlendiğini vurguladı. 45 gün sonra görevi devretmeyi planladığını ifade eden Tekin, sürecin başlangıcında mahkemenin CHP Genel Merkezi ve Seçim Kurulu'na yazı yazdığını, ardından bir liste üzerinden çare heyetinin belirlendiğini anlattı.

Göreve başladıkları ilk gün parti yönetimiyle temas kurduklarını ancak karşılık alamadıklarını belirten Tekin, hedeflerinin 45-55 gün içinde kongreyi yapıp görevi bitirmek olduğunu söyledi. Parti içindeki iddialara sert yanıt veren Tekin, CHP yöneticilerinin bir müteahhit tarafından suçlanamayacağını belirterek, Aziz İhsan Aktaş'ın belediyelere kimin soktuğunu sorguladı.

Disiplin süreçlerine ilişkin eleştirilerini sürdüren Tekin, Ertan Yıldız ve Adem Soytekin'in hâlâ disipline verilmediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Fişleme iddialarını reddeden Tekin, bunun sıradan bir örgüt çalışması olduğunu vurguladı. Sosyal medyadaki eleştirilere değinerek, belge ve bilgiye dayandıklarını söyledi.

Geçmişteki eleştirilerini hatırlatan Tekin, 2022'de Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini söylediğini ve HDP ile ilgili açıklamaları nedeniyle eleştirildiğini belirtti. Kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Tekin, belediye başkanı olma fırsatlarını reddettiğini ifade etti. Parti içindeki yapıya ilişkin eleştirilerini sürdürerek, delegelerin iradesine vurgu yaptı ve seçim kurulu mührünün kendilerinde olduğunu söyledi.

Polis eşliğinde parti binasına girilmesi konusunda İçişleri Bakanı'nı arayarak yatıştırmaya çalıştığını belirten Tekin, genel başkanlık tartışmalarında kariyer siyasetçisi olmadığını ve partiye ihtiyaç duyulduğunda hazır olduğunu söyledi.