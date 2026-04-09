CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den Kriz ve Yargı Sürecine İlişkin Açıklamalar
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den Kriz ve Yargı Sürecine İlişkin Açıklamalar

09.04.2026 22:49
Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla göreve geldiğini ve 45 gün içinde CHP kongresini yapmayı planladığını açıkladı. Parti içindeki disiplin süreçlerine eleştirilerde bulunan Tekin, sosyal medyadaki eleştirilere yanıt verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla göreve geldiğini ve geçici bir süre için bu görevi üstlendiğini vurguladı. 45 gün sonra görevi devretmeyi planladığını ifade eden Tekin, sürecin başlangıcında mahkemenin CHP Genel Merkezi ve Seçim Kurulu'na yazı yazdığını, ardından bir liste üzerinden çare heyetinin belirlendiğini anlattı.

Göreve başladıkları ilk gün parti yönetimiyle temas kurduklarını ancak karşılık alamadıklarını belirten Tekin, hedeflerinin 45-55 gün içinde kongreyi yapıp görevi bitirmek olduğunu söyledi. Parti içindeki iddialara sert yanıt veren Tekin, CHP yöneticilerinin bir müteahhit tarafından suçlanamayacağını belirterek, Aziz İhsan Aktaş'ın belediyelere kimin soktuğunu sorguladı.

Disiplin süreçlerine ilişkin eleştirilerini sürdüren Tekin, Ertan Yıldız ve Adem Soytekin'in hâlâ disipline verilmediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Fişleme iddialarını reddeden Tekin, bunun sıradan bir örgüt çalışması olduğunu vurguladı. Sosyal medyadaki eleştirilere değinerek, belge ve bilgiye dayandıklarını söyledi.

Geçmişteki eleştirilerini hatırlatan Tekin, 2022'de Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini söylediğini ve HDP ile ilgili açıklamaları nedeniyle eleştirildiğini belirtti. Kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Tekin, belediye başkanı olma fırsatlarını reddettiğini ifade etti. Parti içindeki yapıya ilişkin eleştirilerini sürdürerek, delegelerin iradesine vurgu yaptı ve seçim kurulu mührünün kendilerinde olduğunu söyledi.

Polis eşliğinde parti binasına girilmesi konusunda İçişleri Bakanı'nı arayarak yatıştırmaya çalıştığını belirten Tekin, genel başkanlık tartışmalarında kariyer siyasetçisi olmadığını ve partiye ihtiyaç duyulduğunda hazır olduğunu söyledi.

Yerel Yönetim, Gürsel Tekin, İstanbul, Güncel, Yargı

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
