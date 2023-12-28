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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Roboski Katliamı'nın Yıl Dönümünde Adalet İstedi - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Roboski Katliamı'nın Yıl Dönümünde Adalet İstedi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde 19'u çocuk 34 kişinin PPK'lı zannedilerek öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla adaletin bir an önce tesis edilmesini ve mağdur ailelerin yaralarının sarılmasını temenni etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Roboski Katliamı\'nın Yıl Dönümünde Adalet İstedi
28.12.2023 - 17:56,
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde (Roboski) 19'u çocuk 34 kişinin PPK'lı zannedilerek öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "12 yıldır bekletilen adaletin bir an önce tesis edilmesi, mağdur ailelerin ve toplumsal vicdanımızın yaralarının sarılması tek temennimiz" dedi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde 19'u socuk 34 kişinin PKK'lı zannedilerek öldürülmelerinin yıl dönümü dolayısıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı X'den mesaj yayınladı. Çelik'in mesajı şöyle:

"12 yıl önce Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde hayatını kaybeden 34 yurttaşımızı rahmetle anıyorum. 12 yıldır bekletilen adaletin bir an önce tesis edilmesi, mağdur ailelerin ve toplumsal vicdanımızın yaralarının sarılması tek temennimiz."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Roboski Katliamı'nın Yıl Dönümünde Adalet İstedi - Son Dakika
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