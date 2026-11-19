CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Kılıçdaroğlu'nun zorunlu adaylığını istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, 2027'de planlanan 38. Olağan Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması gerektiğini söyledi. Yüksel, İstanbul'un 963 mahallesinde delege seçimi için sandık kurulacağını, bunun parti üyelerinin iradesini yansıtacağını belirtti.
(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden genel başkan adayı olması yönünde İstanbul örgütünde güçlü bir irade gördüğünü belirterek, "Ben bunu şu şekilde ifade edebilirim ve İstanbul örgütünde de bu kararlılığı ve bu oluşmuş kararı gözlemleyebiliyorum, adaylaşması zorunluluktur Kemal Bey açısından. Zorunlu bir şekilde aday olmalıdır" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Gazete Pano'ya yaptığı açıklamada partisindeki gelişmeleri değerlendirdi.
Yüksel, 2027 yılında yapılması planlanan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. İstanbul'un 963 mahallesinde delege seçimi için sandık kurulacağını bildiren Yüksel, şunları kullandı:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'ın YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile metro açılışı yapması nedeniyle hakkında disiplin sürecinin başlatılıp başlatılmayacağının sorulması üzerine Yüksel, şöyle konuştu:
"Yok, yok yani Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ile ilgili zaten tüzük ve yönetmelik de gereği. Biz tabii ki düşünce ve kanaatlerimizi Genel Merkez'imizde paylaşırız. Ama öyle bir sürecin gelişip gelişmemesinin kararı Disiplin Kurulu'nda, Parti Meclisi'mizde oluyor. Ara sıra telefonlaşıyoruz. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak kalacağını söyledi. Bunu Müslüm Sarı da açıkladı. Beyanı esas almak durumundayız. Beyana göre haysiyetli bir süreci yürüteceğinden kuşku duymuyorum."
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