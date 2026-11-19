(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden genel başkan adayı olması yönünde İstanbul örgütünde güçlü bir irade gördüğünü belirterek, "Ben bunu şu şekilde ifade edebilirim ve İstanbul örgütünde de bu kararlılığı ve bu oluşmuş kararı gözlemleyebiliyorum, adaylaşması zorunluluktur Kemal Bey açısından. Zorunlu bir şekilde aday olmalıdır" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Gazete Pano'ya yaptığı açıklamada partisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yüksel, 2027 yılında yapılması planlanan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. İstanbul'un 963 mahallesinde delege seçimi için sandık kurulacağını bildiren Yüksel, şunları kullandı:

"Siyasi partiyseniz tüzük ve yönetmeliğinize göre davranmak durumundasınız. Cumhuriyet Halk Partisi 'nin tüzük ve yönetmeliği çok açık. Her mahalleye sandık konur. O mahallelerde parti üyeleri delegelerini belirler. O delegeler ilçe kongrelerini belirler. İlçelerde çıkan irade il kongrelerini belirler. İl kongrelerinde oluşan irade de kurultayı belirler. Onun için İstanbul'un 963 mahallesinin her birinde sandık koyulacak. Partimizin, siyasetin ayağa kalkması açısından da bu çok önemlidir. Hiçbir parti üyemizi seçme seçilme sürecinin dışında tutacak bir iradeye asla müsade etmem. Hukuk da zaten böyle değil. Tüzüğümüz de zaten buna izin vermez. Yönetmeliğimiz de ayrıca ben de şahsi olarak siyaset hayatımın tümünde hassas olduğum bir noktadadır. Onun için her mahallemize sandık koyulacak. Ve o meşruiyeti parti üyelerimiz, kongre ve kurultay meşruiyetini parti üyelerimiz gerçekleştirecek.

Genel Başkanımız hiçbir kurultayda 'Ben adayım' diye ortaya düşmemiştir. Parti örgütlerimizin önerisi, tavsiyesi ve ısrarı üzerine Genel Başkan aday olmuştur. Ama ben Mehmet Ali Yüksel olarak şunu çok net ifade edebilirim, özellikle bu süreçte bütün devlet kurumları ve toplum düzeni bir çürümeyle, bir yozlaşmayla karşı karşıyayken erdemli devlet aklına, erdemli devlet yöneticilerine, erdemli siyasetçilere her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Onun için ben bunu şu şekilde ifade edebilirim ve İstanbul örgütünde de bu kararlılığı ve bu oluşmuş kararı gözlemleyebiliyorum, adaylaşması zorunluluktur Kemal Bey açısından. Zorunlu bir şekilde aday olmalıdır." "ASLAN, CHP ÜYESİ OLARAK KALACAĞINI SÖYLEDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'ın YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile metro açılışı yapması nedeniyle hakkında disiplin sürecinin başlatılıp başlatılmayacağının sorulması üzerine Yüksel, şöyle konuştu:

"Yok, yok yani Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ile ilgili zaten tüzük ve yönetmelik de gereği. Biz tabii ki düşünce ve kanaatlerimizi Genel Merkez'imizde paylaşırız. Ama öyle bir sürecin gelişip gelişmemesinin kararı Disiplin Kurulu'nda, Parti Meclisi'mizde oluyor. Ara sıra telefonlaşıyoruz. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak kalacağını söyledi. Bunu Müslüm Sarı da açıkladı. Beyanı esas almak durumundayız. Beyana göre haysiyetli bir süreci yürüteceğinden kuşku duymuyorum."