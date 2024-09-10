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CHP Eğitim Sorunlarını Araştırıyor

CHP Eğitim Sorunlarını Araştırıyor

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Bektaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, il genelinde eğitimle ilgili sorunların tespiti için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Bektaş, yetersiz derslik ve öğretmen sayısı, kalabalık sınıflar ve velilerin endişeleri hakkında bilgi vererek, bu sorunların çözümü için belediye başkanlarıyla görüşmeler yapılacağını ifade etti.

10.09.2024 13:47
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CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Bektaş, il genelinde eğitimle ilgili sorunların tespiti için çalışma yürüttüklerini söyledi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Bektaş, il binasında 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, 30 ilçede milli eğitimden sorumlu yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Kentte 1844 devlet okulu bulunduğunu anlatan Bektaş, "İl genelinde eğitimle ilgili sorunların tespiti için çalışma yürütüyoruz. İzmir'de derslik ve öğretmen sayısı yetersiz. Sınıflar çok kalabalık, veliler çocuklarının istediği eğitimin almanın mümkün olmadığının endişesini taşıyor. CHP olarak çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılayamayan velileri belirleyerek bunların belediye başkanlarıyla konuşmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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