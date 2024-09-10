CHP Eğitim Sorunlarını Araştırıyor

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CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Bektaş, il genelinde eğitimle ilgili sorunların tespiti için çalışma yürüttüklerini söyledi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Bektaş, il binasında 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, 30 ilçede milli eğitimden sorumlu yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Kentte 1844 devlet okulu bulunduğunu anlatan Bektaş, "İl genelinde eğitimle ilgili sorunların tespiti için çalışma yürütüyoruz. İzmir'de derslik ve öğretmen sayısı yetersiz. Sınıflar çok kalabalık, veliler çocuklarının istediği eğitimin almanın mümkün olmadığının endişesini taşıyor. CHP olarak çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılayamayan velileri belirleyerek bunların belediye başkanlarıyla konuşmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.