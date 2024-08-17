CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Orman yangınlarına ilişkin yasal düzenleme yapılmalı - Son Dakika
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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Orman yangınlarına ilişkin yasal düzenleme yapılmalı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Orman yangınlarına ilişkin yasal düzenleme yapılmalı

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, orman yangınlarına ilişkin yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

17.08.2024 22:58
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(İZMİR) - İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orman yangınlarına ilişkin yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirten Kılıç, "Milyonlarca, trilyonlarca lira bu ülkede saraylara harcanıyor, sığınmacılara, yandaşlara harcanıyor. Ama orman yangını akla geldiğinde maalesef işte her zamanki yaşadığımız sorun yine uçaklar yetersiz. Hava kararınca uçaklar görevini bırakıyor" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde Şaşal Mahallesi'ndeki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, şunları söyledi:

"Yaklaşık iki günü aşkın süredir İzmir'in birçok ilçesinde yangınlar devam ediyor. Tam söndü derken bir ilçede yeniden ateş alıyor. Tam soğutmaya başlanırken başka bir yer. Tabii hava çok sıcak, rüzgar var. Şu an Menderes'teyiz. Şu an burada yok ama iki gündür Karşıyaka'da çok rüzgar var. Şu an Çeşme Ildır'dan kötü haber aldık. Orada yangın devam ediyor. Tire'de, Bayındır'da yangın devam ediyor. Üzgünüz ama bir o kadar da kızgınız. Çünkü yaz başlamadan önce hemen hemen her yıl bu konuda uyarıda bulunuyoruz. Soru önergeleri veriyoruz. Araştırma önergesi veriyoruz ve diyoruz ki bu orman yangınlarına ilişkin özel yasal düzenlemeler yapmak zorundayız. Milyonlarca, trilyonlarca lira bu ülkede saraylara harcanıyor, sığınmacılara, yandaşlara harcanıyor. Ama orman yangını akla geldiğinde maalesef işte her zamanki yaşadığımız sorun yine uçaklar yetersiz. Hava kararınca uçaklar görevini bırakıyor ve karadan müdahale devam ediyor."

Orman yangınları sonrası insanların yaşamını kaybetmesi dışında 'can kaybı yok' denilmesine de tepki gösteren Kılıç, "Israrla 'can kaybı yok' deniyor ama bu ağaçlar da can. Börtü böcek de can. Burada yaşayan hayvanlarda can. O yüzden kaybımız büyük. Üzgün olduğumuz kadar da kızgınız. Önlem alınması gerekiyor. Yangın olduktan sonra buraya gelip mücadele tabii ki anlamlı. Ama bunun öncesinde önlem alınması gerekiyor ve gerekli yasalar da gerekiyor. Az önce valimizden de bilgi aldık. Karşıyaka'da çıkarılan yangınla ilgili soruşturma da devam ediyormuş. Gözaltılar da devam ediyormuş. Ama sadece bütün sorumluluğu anda o sigarayı atan ya da pikniği yapanlara yüklememek gerekiyor. Bir kere toplumsal bir mücadele gerekiyor. Belki kamu spotları oluşturmalı bu konuda. Çünkü biz Türkiye olarak tam bir yangın, orman yangını bölgesinyiz vatandaşların duyarlı olması gerekiyor. Ama devletin de gerekli önlemleri alması gerekiyor. Gerekli ekipmanları sağlaması gerekiyor. Menderes'teyiz, buradan da Bayındır'a gideceğim. Oradan da yavaş yavaş köylere indiğine ilişkin bilgiler aldım" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir sistem oluşturmak zorundayız"

Orman köylüleri üzerinden açıklamalarını sürdüren Kılıç, şunları kaydetti:

"Orman köylüleri vardı, çok bilinçlilerdi. Ailecek yani artık çocuk doğuştan itibaren aslında ormanı nasıl koruması gerektiğini biliyordu. Ama maalesef nasıl ki bu son 22 yılda bütün kurumlar çöktüyse, bütün sistem bozulduysa Türkiye'nin ayarlarıyla oynandıysa orman köylerinin ve ormanların ayarlarıyla da oynandı. Bugün geldiğimiz noktada muhakkak yeni bir sistem oluşturmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar çok kanun teklifi verdik bu konuda. Yine gerekli çalışma şu an genel merkezde de yapılıyor. Biz İzmir Milletvekili olarak da katkı sunacağız. Muhakkak bu yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Cezaların ağırlaştırılması gerekiyor. Orman konusunda gerekli önlemlerin sıkı ve ciddiyetle alınması gerekiyor. 'Yangın oldu, deprem oldu koşalım' değil. Deprem olmadan önce önlemlerin alınması gerekiyor? O yangın olmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Türkiye olarak bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yangın oluyor 'ah, tüh, vah' diyoruz, sosyal medyada paylaşıyoruz. Sonra ertesi gün unutuluyor. O yüzden yasal düzenleme muhakkak yapılmalı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da daha önceki yasal düzenleme tekliflerimiz var. Onları güncelleyerek önümüzdeki hafta yeniden de vereceğiz tabii ki meclise."

"Tüm vatandaşlardan bu konuda duyarlılık bekliyoruz"

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Kılıç, "Lütfen duyarlı olsunlar bu konuda. Şimdi burada bile sigara izmaritlerini görüyoruz. İzinli olmayan alanlarda piknik yapmasınlar. Bu sıcak günlerde zaten gerekli uyarılar yapılıyor havanın sıcaklığına ilişkin. Daha dikkatli davransınlar. Hepsi bizim birer canımız. Burada yanacak bir ağaç, bir dal bile bizim için çok önemli. Börtü, böcek, hayvanlarımız yanıyor. Bütün canlılar bizim için çok kıymetli. Tüm vatandaşlardan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. İzmirlilere bir kez daha geçmiş olsun diyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Çevre, Orman Yangınları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Orman yangınlarına ilişkin yasal düzenleme yapılmalı - Son Dakika

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