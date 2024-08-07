CHP Kahramanmaraş'ta Eğitim Buluşması Düzenledi - Son Dakika
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CHP Kahramanmaraş'ta Eğitim Buluşması Düzenledi

CHP Kahramanmaraş\'ta Eğitim Buluşması Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Eğitim Buluşması'nda AK Parti'ye eleştirilerde bulundu.

07.08.2024 17:25
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(KAHRAMANMARAŞ) - CHP'nin, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı farklı illerdeki "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. Kahramanmaraş'ta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, " AK Parti, aşağıya doğru inişini sürdürmektedir. AK Parti'ye tavsiye verecek durumum yok ama eğer oylarının daha da aşağı gitmesini istemiyorlarsa vatandaşların durumunu algılama biçimlerini değiştirmeleri gerekiyor" dedi.

CHP, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde "Eğitim Buluşmaları" düzenliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki CHP heyeti, Hatay'ın ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

CHP heyeti, sabah saatlerinde bir restoranda ildeki öğretmenler ve eğitim sendikalarının yöneticileriyle bir araya geldi. Eğtimcilerle görüşdükten sonra Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Alptekin Yasım'ı ziyaret etti.

Özçağdaş, CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, şunları söyledi:

" Türkiye'nin çok ciddi bir nitelikli eğitim sorunu var. Türkiye'nin son derece ideolojik yüzyıl önceki döneme tamamıyla kafası takılmış bir kadro tarafından yönetilen bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Bunların ortaya koydukları hiçbir eğitim modeline uygun olmayan eğitim programı çalışmaları var. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden yatırımlar azalmış durumda. Dolayısıyla çok temel, çok yapısal sorunları var. Bunları dile getirmeye devam edeceğiz. Kahramanmaraş bölgemizin en önemli kentlerinden biri. Fakat depremde AFAD il binası dahil kullanılamayacak kadar kötü yönetilmiş. Dirençli kentler oluşturulamadı. İktidar, bir yıl içerisinde herkesi konutlara yerleştirme vaadinde bulunmuştu.

Tam 18 ay geçti ne yazık ki verilen vaatler yerine getirilmedi. CHP, yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Akabinde de yapılan her araştırmada birinci partidir. AK Parti, aşağıya doğru inişini sürdürmektedir. AK Parti'ye tavsiye verecek durumum yok ama eğer oylarının daha da aşağı gitmesini istemiyorlarsa vatandaşların durumunu algılama biçimlerini değiştirmeleri gerekiyor."

Kaynak: ANKA

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