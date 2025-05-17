CHP Kurultayı'ndaki Usulsüzlük Soruşturması Tamamlandı - Son Dakika
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CHP Kurultayı'ndaki Usulsüzlük Soruşturması Tamamlandı

CHP'nin 38. Kurultayı'ndaki oy usulsüzlükleri hakkında soruşturma sona erdi, şüpheliler belirlendi.

17.05.2025 11:18
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada sona gelindi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ç'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığına ilişkin şikayeti üzerine 19 Kasım 2023'te başvuruyu aldı, ancak yetkisizlik kararı vererek 22 Aralık 2023'te dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, olayla ilgili basın ve sosyal medya platformlarında yaptıkları açıklamalar nedeniyle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kurultayda oy kullanan CHP üyesi ve parti delegesi de başsavcılığa başvurarak usulsüzlük iddialarıyla ilgili tanık ve bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Bu ifadeler doğrultusunda 114 kişi şüpheli olarak kayıtlara geçti.

Başsavcılık, kurultay sürecinde bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlükler yapıldığı yönündeki iddiaları titizlikle inceleyerek, Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) CHP delege listesini soruşturma dosyasına dahil etti.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen rapor ve ekleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bilgi ve belge talep eden başsavcılık, İstanbul'daki döviz bürolarından kurultay delegelerine para transferi yapıldığı iddialarına ilişkin de şirketlerin güvenlik kamera görüntülerini dosyaya ekledi.

Bu kapsamda, dosyada ismi geçen şirketler ve şüphelilerle ilgili olarak 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki para transferleri, mal edinimleri gibi tüm mali hareketler incelendi. Ayrıca, şahıslar adına kayıtlı kripto varlık hesap bilgileri de soruşturma kapsamına alındı.

Kurultay gününe ait görüntüler de incelendi

Soruşturmada, kurultay günü salonda çekim yapan medya kuruluşlarının kamera görüntüleri de incelendi; suç ve suç unsurlarının tespitine yönelik çalışmalar yapıldı. 38. Olağan Kurultay'a ilişkin tüm görüntüler (ham veriler ve canlı yayında paylaşılmayanlar dahil) dava dosyasına girdi.

Tanık beyanlarında geçen Ankara'daki delegelerin konakladığı otelin iç ve dış güvenlik kamera kayıtlarının da çıkarılarak emniyet birimlerine teslim edilmesi istendiği ancak otel yönetiminin kamera sisteminin görüntü kayıtlarını en fazla 1 ay süreyle saklayabildiği ve talep edilen tarihin eski olması nedeniyle görüntülerin arşivde bulunmadığı bildirildi.

Başsavcılık, deliller kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu kez "mağdur" sıfatıyla yeniden ifadeye çağırdı.

Özgür Özel'in aralarında olduğu 9 şüphelinin dosyası ayrıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yazı göndererek, aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesini talep eden başsavcılık; şüphelilerin 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki arama, aranma, kısa mesaj (SMS) ve baz istasyonu konum bilgilerini dosyaya dahil etti.

Ayrıca, şüpheli sıfatıyla dosyada yer alan Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrıldı.

Ayrılan dosyalardaki soruşturmaların "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının iddianameyi tamamladığı ve dosyanın önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesine gönderileceği öğrenildi.

Kurultay iptal davası 26 Mayıs'ta

Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için hukuk mahkemelerinde dava açtı.

İptal talepleri Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi, dava 26 Mayıs'a bırakıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, 3-sayfa, ankara, Güncel, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kurultayı'ndaki Usulsüzlük Soruşturması Tamamlandı - Son Dakika

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