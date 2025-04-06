CHP Kurultayında Adaylık Başvurusu Krizi: Bülent Nuri Çavuşoğlu'ndan Açıklama

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Berhan Şimşek'in açıklamalarına ilişkin, "Sayın Genel Başkanımızın yaklaşık bir buçuk saatten fazla süren konuşmasından sonra müracaat edemediğini ve beş dakika gecikme nedeniyle müracaatın alınmadığıyla ilgili Sayın Berhan Şimşek tarafından kamuoyuna bir beyanatta bulunulmuştur. Bırakın beş dakikayı Sayın Genel Başkan'ın konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir şey ulaşmamıştır. Divanımıza bir müracaat yoktur. Herhangi bir müracaata yeltenme de yoktur. Bu, sadece ve sadece kamuoyunun gereksiz bir tartışmanın içine sokulmasından başka bir şey de değildir" ifadelerini kullandı.

Divan Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan aday adayı Berhan Şimşek'in adaylığının 5 dakika gecikmesi sebebiyle kabul edilmemesi ve ardından yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Hepinizin de malum olduğu üzere bugün, yaşanan süreci ve zorlukları neticesinde bir olağanüstü kurutay kararı aldık. Bu olağanüstü kurultay kararımızın akabinde siyasi partilerin tarihinde ilk defa ilan edilen saatte delegelerin neredeyse tamamına yakınıyla birlikte sabahleyin saat 09.30 itibarıyla hazırlığımızı tamamladık ve tam saatinde ilk defa kurultayımızı açma onurunu hep beraber yaşadık. Bu da gösteriyor ki bu ülkenin ve partimizin her düştüğü zorlukta ayağa kalkması noktasında mücadelesini, inancını ve birlikteliğini kaybetmeyen siz dostlarımız sayesinde yine bugün bir arada, omuz omuza ve kardeş gibi süreci başlattık.

"Sayın Berhan Şimşek'in müracaat etme iddiasıyla divana geldiğini söylediği anda da elinde herhangi bir belge de bulunmamaktadır"

Hemen akabinde adaylık süreciyle ilgili süreci tamamladık. Maalesef bu sürecin içerisinde basında da farklı algılara neden olabilecek bir süreç şu an götürülmekte. Bununla ilgili de saat 10.20 itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın kürsüye çıktığı anda adaylık müracatları için 30 dakikalık süre Divan Kurulumuzca ilan edilmiş olup, bu süre saat 10.50 itibarıyla dolmuştur. Aday olma noktasında ismi geçen arkadaşlarımızdan bir tanesi aday olmayacağını bu süre içerisinde basına açıklamış. Diğer ismi geçen arkadaşımız da divanın bırakın etrafına, kenara dahi gelen ve bu anlamda da bir bilgiyi vermeyi bizimle paylaşmamışlardır. Sayın Genel Başkanımızın yaklaşık 1,5 saatten fazla süren konuşmasından sonra müracaat edemediğini ve 5 dakika gecikme nedeniyle müracaatın alınmadığıyla ilgili Sayın Berhan Şimşek tarafından kamuoyuna bir beyanatta bulunmuştur. Bırakın 5 dakikayı biz Sayın Genel Başkan'ın konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir şey ulaşmamıştır. Aynı zamanda da Sayın Berhan Şimşek'in müracaat etme iddiasıyla divana geldiğini söylediği anda da elinde herhangi bir belge de bulunmamaktadır. ve bu konudaki şeffaflığımız herkes tarafından malumdur.

"Sayın Genel Başkanımızın bizlere vermiş olduğu ve öncesinde paylaştıklarında da bu anlamda bir yarışı arzuladığı bilinmekte"

Sayın Genel Başkanımızın her zaman, her yerde ifade ettiği gibi özgürlüğe, paylaşmaya, dayanışmaya ve demokratik seçime olan inancıyla bize ulaşmış bir liste olsaydı, imzaların kime ait olduğu konusu da bir ayrı tartışma konusu ama Sayın Genel Başkanımızın bu anlamda bizlere vermiş olduğu, bizlerle beraber bu süreci sonrasında ve öncesinde paylaştıklarında da bu anlamda bir yarışı arzuladığı da tarafımızca da bilinmekte. Konunun bu şekilde bütün kamuoyu tarafından da bilinmesini isteriz.

Divanımıza bir müracaat yoktur. Herhangi bir müracaata yeltenme de yoktur. Bu, sadece ve sadece kamuoyunun gereksiz bir tartışmanın içine sokulmasından başka bir şey de değildir."

Çavuşoğlu, "Kurultayımıza, Sayın Genel Başkanımızın, kurultay üyelerimizin, oy kullanıların tamamının teveccühüyle de önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı renklerini bir araya getirme, Saraçhane'de başlatmış olduğu direnişi Türkiye'nin tamamına yayma noktasında da el birliğiyle hep birlikte mücadele edeceğimize ve ona olan inancımızı da bir kez daha ifade ediyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."