CHP'li Adem: 2025 Tarım Bütçesi Hayal Kırıklığı Yarattı

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde tarıma ayrılan payı değerlendirdi. Adem, "AKP iktidarının açıkladığı 2025 tarım bütçesi, ne yazık ki üreticiyi bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır. Açıklanan rakamlar, bütçenin tarımsal üretimi desteklemekten ne kadar uzak olduğunu gözler önüne seriyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve giderek artan enflasyon karşısında çiftçilerimiz ezilirken, bu bütçe sorunların çözümüne değil, derinleşmesine yol açacaktır" dedi.

Erhan Adem, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde tarıma ayrılan payı yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Adem, hükümetin çiftçiyi göz ardı ettiğini ve tarım sektörünü desteklemekte yetersiz kaldığını vurguladı. Erhan Adem, şu ifadelere yer verdi:

"AKP iktidarının açıkladığı 2025 tarım bütçesi, ne yazık ki üreticiyi bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır. Açıklanan rakamlar, bütçenin tarımsal üretimi desteklemekten ne kadar uzak olduğunu gözler önüne seriyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve giderek artan enflasyon karşısında çiftçilerimiz ezilirken, bu bütçe sorunların çözümüne değil, derinleşmesine yol açacaktır.

2025 bütçesinde tarıma toplamda 706 milyar TL ayrıldığı belirtiliyor, ancak tarımsal destek programları için yalnızca 135 milyar TL kaynak ayrılması düşündürücüdür. Bu miktar, Tarım Kanunu'nun 21. maddesiyle öngörülen, milli gelirin en az yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilmesi ilkesine aykırıdır. Kanunun açıkça belirttiği bu oran, yine görmezden gelinmiş, çiftçimize verilmesi gereken destek bir kez daha yok sayılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu sorumluluğunu yerine getirmemesi hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur etmektedir.

Üreticiye desteklemeyi ne için veriyoruz? Tarıma bir destek veriyorsak, bunun amacı başta üretimi planlamak, tüketicinin daha ucuz, daha kaliteli, zamanında ve yerinde gıdaya ulaşabilmesini sağlamaktır. Maalesef Tarım ve Orman Bakanlığımız bu hedeflerin çok uzağındadır. İktidar, hem üreticiye hem de tüketiciye yazık etmektedir. Çiftçilerimiz üretimden uzaklaşmakta, tarım arazilerimiz boş kalmakta ve gıda güvenliğimiz tehlikeye girmektedir. Bu bütçe, tarımsal üretimi canlandırmak ve çiftçilerimizi desteklemek için yeterli değildir. Sonuç olarak, 2025 tarım bütçesi bir kez daha üretimden uzak, planlamadan yoksun bir yaklaşımla hazırlanmıştır. İktidar, tarım politikalarında ısrarla yaptığı yanlışlardan dönmediği sürece ne çiftçimizin ne de vatandaşımızın refahı artacaktır."