Burhanettin Bulut: "Bu İkiyüzlü Kara Düzen Elbet Son Bulacaktır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, AK Parti'nin İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhinde billboardlarla propaganda yaptığına dikkati çekerek, "Bu ülke billboardlardan, kara propagandadan, talimatla çalışan yargıdan ibaret değildir. Gerçekler billboardlarda değil sokakta, pazarda, işsiz gençlerde, geçinemeyen emeklide, emekçide, hizmeti engellenen belediyelerde yazıyor. Bu ikiyüzlü kara düzen elbet son bulacaktır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, AK Parti'nin İstanbul'da İBB aleyhinde billboardlarla propaganda yaptığını belirterek, sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi açık hava hapishanesine çevirenler kara propagandayı gasp ettikleri billboardlarda yapıyor. Hukuksuzca belediye başkanlarımızı, belediye bürokratlarını içeri atanlar, belediyelerimizin gelirlerine el koyanlar, 'silkeleyin' talimatıyla hizmetlerin önüne geçmeye çalışanların ikiyüzlülüğü her geçen gün daha da açığa çıkıyor. Kendi yarattıkları adaletsizliği örtmek için yalanı, iftirayı ve korku siyasetini araçsallaştıranlar; sandıkta kazanamadıklarını baskıyla, tehditle ve ekonomik kuşatmayla almaya çalışıyor.

Bu ülke billboardlardan, kara propagandadan, talimatla çalışan yargıdan ibaret değildir. Gerçekler billboardlarda değil sokakta, pazarda, işsiz gençlerde, geçinemeyen emeklide, emekçide, hizmeti engellenen belediyelerde yazıyor. Bu ikiyüzlü kara düzen elbet son bulacaktır!"